ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت، اظهارات دونالد ترامپ در «دوست» توصیف کردن رئیس جمهوری روسیه به خود او مربوط است، اما عجیب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تارنمای هیل نوشت: زلنسکی در پاسخ به سوالی در مصاحبه با شبکه خبری بی بی سی درباره این که احساس او نسبت به دوست خواندن ولادیمیر پوتین توسط رئیس جمهوری آمریکا چیست گفت «مثل این است که کسی در جنگ جهانی دوم این نظر را درباره هیتلر مطرح کرده باشد».

ترامپ قبل از دیدار سه جانبه اخیر خود با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، پوتین را «دوست» خطاب کرد.

به نوشته هیل، رئیس جمهوری آمریکا در پی مذاکرات سه جانبه هفته گذشته در شهر شنجن چین، روابط دوستانه و مبتنی بر تفاهمی با پوتین داشته است.

ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که خواهان پایان یافتن جنگ روسیه و اوکراین است. این جنگ در ماه فوریه (بهمن) وارد پنجمین سال خود خواهد شد.

زلنسکی در مصاحبه با بی بی سی همچنین اظهار داشت که به باور او، لازم است در مذاکرات صلح میان دو کشور که با حمایت آمریکا انجام می‌شود، «پیشرفت بیشتری» حاصل شود.

وی گفت: ما نیاز داریم که موضع آمریکا، واقعاً موضعِ آمریکا باشد و نیازی به ارسال سیگنال نداریم.

رئیس‌جمهور اوکراین پیش‌تر از آمریکا و متحدان اروپایی اش خواسته بود موشک‌های رهگیر سامانه پدافندی پاتریوت را در اختیار کی‌یف قرار دهند.

وی ادعا کرده بود که این موشک‌ها برای رهگیری موشک‌ها و پهپاد‌های روسیه که شهر‌های اوکراین را هدف قرار می‌دهند، اهمیت حیاتی دارند.

هیل افزود، در تازه‌ترین حملات روسیه در روز یکشنبه، یک ساختمان مسکونی در شمال کی‌یف هدف قرار گرفت که بر اثر آن دست‌کم چهار نفر کشته شدند و احتمال می‌رود تا ۱۲ نفر دیگر زیر آوار گرفتار شده باشند.

جرد کوشنر فرستاده ویژه آمریکا و داماد ترامپ، مدعیست مذاکرات برای پایان دادن به جنگ اوکراین در حال پیشرفت است، اما همچنان چالش‌هایی وجود دارد.

به نوشته تارنمای آمریکایی، یکی از مشکلات پیش روی کوشنر و استیو ویتکاف، دیگر فرستاده ویژه آمریکا، روند دشوار مشارکت دادن متحدان اروپایی در مذاکرات صلح بوده است.

زلنسکی به تازگی در یک پیام ویدئویی مدعی شد: متاسفانه اطلاعاتی در دست داریم مبنی بر این که روس‌ها در حال تدارک یک حمله گسترده جدید هستند.

وی ادعا کرد: بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی، این حمله بار دیگر زیرساخت‌های انرژی و لجستیکی و همچنین خدمات حیاتی در شهر‌ها و مناطق مسکونی اوکراین را هدف قرار خواهد داد.