اتحادیه روزنامه نگاران فلسطینی با اشاره به ثبت جنایات بی شمار اشغالگران علیه خبرنگاران از شهادت ۲۶۰ خبرنگار از جمله ۴۰ خبرنگار زن و نیز ۷۳۰ نفر از اعضای خانواده و بستگان خبرنگاران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اتحادیه روزنامه نگاران فلسطینی با اشاره به جنایات علیه خبرنگاران و اصحاب رسانه در غزه اعلام کرد: ما حدود ۴۹۰۰ جنایت و حمله علیه خبرنگاران و روزنامه نگاران در طی سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ ثبت کرده‌ایم.

در بیانیه این اتحادیه از شهادت ۲۶۰ خبرنگار از جمله ۴۰ خبرنگار زن و نیز ۷۳۰ نفر از اعضای خانواده و بستگان خبرنگاران خبر داد.

همچنین طبق این بیانیه ۲۵۶ خبرنگار بازداشت شده‌اند که همچنان ۳۹ نفر آنها در بازداشت به سر می‌برند.

اتحادیه روزنامه نگاران فلسطینی همچنین از زخمی شدن ۶۲۰ خبرنگار در غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی خبر دادند.

این اتحادیه همچنین به ثبت ۲۷۵ مورد حمله شهرک نشینان و حمله به ۱۵۰ مرکز رسانه‌ای که ۱۱۵ مورد از آنها به طور کامل نابود شده‌اند نیز خبر داد.

هشدار دفتر «اوچا» درباره کودکان

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرد که در نیمه نخست نوامبر ۲۰۲۶، دست کم ۶۱۳ کودک فلسطینی در نوار غزه برای درمان سوءتغذیه حاد پذیرش شده‌اند که ۶۷ نفر از آنان به شدیدترین نوع این بیماری مبتلا هستند.

بر اساس گزارش این نهاد سازمان ملل، سازمان‌های امدادرسان در دو هفته نخست نوامبر، حدود ۲۵ هزار و ۶۶۰ کودک ۶ تا ۵۹ ماهه را در مناطق مختلف نوار غزه از نظر سوءتغذیه بررسی کردند که در نتیجه این غربالگری، ۶۱۳ کودک برای دریافت خدمات درمانی ویژه سوءتغذیه حاد پذیرش شدند.

اوچا تاکید کرد که ۶۷ نفر از این کودکان به سوءتغذیه حاد مبتلا هستند؛ وضعیتی که در صورت درمان نشدن، می‌تواند جان آنان را به خطر بیندازد.

بر اساس این گزارش، طی همین مدت هزار و ۷۷۵ کودک در غزه غذای درمانی آماده مصرف دریافت کرده‌اند و مکمل‌های تغذیه‌ای پیشگیرانه نیز در اختیار حدود ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ کودک و ۸۳ هزار و ۸۰۰ زن باردار و شیرده قرار گرفته است.

همچنین حدود ۱۸ هزار و ۲۵۰ نفر از والدین و مراقبان کودکان، خدمات مشاوره‌ای درباره تغذیه نوزادان و کودکان خردسال در شرایط اضطراری دریافت کرده‌اند.

این نهاد سازمان ملل اعلام کرد که در حال حاضر ۲۸۶ مرکز ارائه خدمات تغذیه در سراسر نوار غزه فعالیت دارند و حدود ۶ هزار و ۶۶۰ زن باردار و شیرده نیز از برنامه‌های تغذیه تکمیلی هدفمند بهره‌مند می‌شوند.

طبق گزارش‌های پیشین سازمان ملل، در نیمه نخست اکتبر نیز ۷۱۰ کودک مبتلا به سوءتغذیه حاد در غزه برای درمان پذیرش شده بودند که ۱۰۲ نفر از آنان با نوع شدید این بیماری مواجه بودند.

تداوم موارد سوءتغذیه کودکان در شرایطی گزارش می‌شود که محدودیت‌های ورود کمک‌های بشردوستانه، مشکلات اقتصادی خانواده‌ها، آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های بهداشتی و کمبود برخی اقلام ضروری همچنان روند بهبود شرایط انسانی در نوار غزه را با مشکلات جدی مواجه کرده است.