به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به پیش بینی هواشناسی استان، از امروز به‌تدریج بر دمای هوا افزوده خواهد شد و افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق استان مشهود خواهد بود.

از روز دوشنبه، وزش باد، گاهی با سرعت نسبتاً شدید، به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود.

از روز سه‌شنبه شاهد نفوذ سامانه بارشی فعال و نسبتاً طولانی‌مدتی به استان خواهیم بود. فعالیت این سامانه ضمن کاهش محسوس دمای هوا، موجب وقوع بارش‌هایی در سطح استان خواهد شد.