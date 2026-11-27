امام‌ جمعه نوشهر با تأکید بر نقش خانواده در استحکام جامعه گفت: ازدواج، فرزندآوری، تحکیم خانواده و مهربانی میان همسران از جلوه‌های مقاومت ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام سید فضل‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه نوشهر پس از سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات، به تشریح برخی مسائل روز، تحولات منطقه‌ای و مناسبت‌های پیش‌رو پرداخت.

وی با اشاره به تحولات یمن، از کشف انبار‌های گسترده تسلیحاتی به ارزش برآوردی ۱۰ میلیارد دلار خبر داد و گفت: گفته شده این تسلیحات می‌تواند نیاز‌های نظامی را برای چند سال تأمین کند و بخش قابل توجهی از آنها ساخت آمریکا، انگلیس و فرانسه است.

امام‌جمعه نوشهر همچنین با اشاره به گسترش تولید پهپاد‌های مشابه پهپاد شاهد در کشور‌های مختلف، اظهار کرد: پس از آمریکا، روسیه، چین و مصر، آلمان نیز نمونه‌ای از این پهپاد را تولید کرده و برخی کشور‌های اروپایی نیز در حال ساخت پهپاد‌هایی با الگوبرداری یا اعمال تغییراتی در این فناوری هستند.

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره فرزندآوری، گفت: فرزندآوری پیش از هر چیز نیازمند اراده است و نباید علت کاهش فرزندآوری را صرفاً مسائل مالی دانست.

خطیب جمعه نوشهر با اشاره به شرایط دشوار مردم غزه افزود: در شرایطی که مردم غزه با کمبود غذا و دارو، آوارگی و زندگی در چادر‌ها مواجه هستند، گزارش‌هایی از افزایش فرزندآوری در این منطقه منتشر شده است که نشان‌دهنده نقش اراده و فرهنگ در این زمینه است.

امام‌جمعه نوشهر تأکید کرد: ازدواج، فرزندآوری، تحکیم و تقویت خانواده، مهربانی همسران با یکدیگر و حضور فرزندان در کنار پدر و مادر، بخشی از مقاومت ملت ایران است؛ چراکه منشأ قدرت جامعه در مقاومت، خانواده است و جامعه‌ای که خانواده‌های مستحکم داشته باشد، در برابر تهدید‌ها نیز استوار خواهد بود.

وی با انتقاد از آمار‌های متفاوت منتشرشده درباره شمار جان‌باختگان حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴، اظهار کرد: آمار رسمی اعلام‌شده از سوی دولت ایران سه هزارو۱۱۴ نفر بوده است، که شماری از آنان جزءشهدا هستند در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا در دفعات مختلف آمار‌های متفاوتی مطرح کرده است؛ این موضوع ضرورت هوشیاری در برابر جنگ تبلیغاتی و فضاسازی رسانه‌ای را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین پیام رهبر معظم انقلاب درباره بسیج را پیامی جامع و دقیق دانست و گفت: گسترش روحیه بسیجی، تجلی تولی و تبری در منش بسیجیان، پاسداشت اتحاد مقدس و انسجام اجتماعی ایرانیان و استفاده از ظرفیت بسیجیان برای حل مشکلات کشور از محور‌های مهم این پیام است.

وی با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش، یاد و خاطره حماسه‌آفرینی کارکنان ناوچه موشک‌انداز پیکان در هفتم آذر ۱۳۵۹ را گرامی داشت و افزود: نیروی دریایی ارتش در روز‌های نخست جنگ تحمیلی ضربات مهمی به توان دشمن وارد کرد و با وجود محدودیت‌های تسلیحاتی، توانست برتری دریایی خود را تا پایان جنگ حفظ کند.

امام‌جمعه نوشهر با اشاره به عملکرد نیروی دریایی در جنگ‌های اخیر نیز، رشادت و جانفشانی نیرو‌های این مجموعه در دفاع از دین و میهن را قابل تقدیر دانست.

وی در پایان با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس، از وی به‌عنوان الگویی از نماینده مجلس باتقوا، شجاع، زیرک، ساده‌زیست و دارای روحیه ضد استکباری یاد کرد.