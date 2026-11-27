به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،مهدی صفی‌خانی گفت: این تصمیم با هدف ایجاد آرامش برای حیات‌وحش در فصل جفت‌یابی و اجرای سرشماری سالانه علف‌خواران شاخص اتخاذ شده است.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری در فصل جفت‌یابی تصریح کرد: با توجه به آغاز فصل جفت‌یابی حیات‌وحش و ضرورت تأمین آرامش و امنیت زیستی گونه‌های جانوری در این دوره حساس، ورود همه گردشگران، کوهنوردان و طبیعت‌گردان به مناطق حفاظت‌شده استان تا پایان دی‌ماه ممنوع است.

همچنین اجرای سرشماری سالانه علف‌خواران شاخص در مناطق تحت مدیریت محیط زیست نیز از دیگر دلایل اعمال این محدودیت زمانی است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان همدان تصریح کرد: این تصمیم با هدف کاهش عوامل تنش‌زا، جلوگیری از اختلال در رفتار‌های طبیعی حیات‌وحش، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای جفت‌یابی و زادآوری گونه‌ها و همچنین اجرای دقیق و مطلوب برنامه‌های پایش و سرشماری جمعیت حیات‌وحش اتخاذ شده است.

وی از شهروندان، طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان به محیط زیست خواست با رعایت این محدودیت و خودداری از ورود به مناطق حفاظت‌شده در بازه زمانی اعلام‌شده، در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و صیانت از حیات‌وحش استان همکاری کنند.

۶ منطقه حفاظت شده حیات‌وحش در استان همدان وجود دارد که از این تعداد دو منطقه حفاظت شده شامل لشگردر و گلپرآباد در شهرستان ملایر، خانگرمز در شهرستان تویسرکان، ملوسان درشهرستان نهاوند، آلمابلاغ درشهرستان اسدآباد و نشر در شهرستان همدان است.