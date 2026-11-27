به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی، هوای استان تا روز یکشنبه، قسمتی تا نیمه ابری گاهی اوقات همراه با وزش باد ملایم و رشد ابر پیش بینی می شود.

بر اساس این گزارش از بامداد دوشنبه تا پایان هفته آینده، گذر اموجی ناپایدار از جو منطقه، علاوه بر کاهش دمای روزانه و در بعضی ساعات تشدید وزش باد، به تناوب موجب بارندگی و احتمالاً رعدوبرق در سطح استان می شود‌.

پیش بینی شده است بارش در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و بخصوص در مناطق شمال غرب استان شدت بیشتری داشته باشد.