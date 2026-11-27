ورود سامانه بارشی فعال و فراگیر بتدریج از روز دوشنبه نهم آذر تا روز جمعه سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتا شدید دراغلب مناطق استان خواهد شد.

ورود سامانه بارشی فعال و فراگیر بتدریج از روز دوشنبه، نهم آذر در استان خوزستان

ورود سامانه بارشی فعال و فراگیر بتدریج از روز دوشنبه، نهم آذر در استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رطوبت هوا امروز هم برای چندیم روز متوالی در آبادان به صد در صد رسید و مه صبحگاهی و شامگاهی آبادان را در آغوش گرفت.

براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اوایل روز دوشنبه جو پایداری در اغلب نقاط استان حاکم خواهد بود؛ لذا پدیده غالب در این ایام افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان خواهد بود.

ورود سامانه بارشی فعال و فراگیر بتدریج از روز دوشنبه تا روز جمعه سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتا شدید دراغلب مناطق استان بویژه نیمه شمالی و شرقی، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

طی امروز وزش باد‌ها در مناطق غربی و جنوبی و تا حدودی مرکز استان بصورت متوسط خواهد بود.

طی روز یکشنبه احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی و جنوبی وجود دارد. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج خواهد بود.

از روز دوشنبه بتدریج تا پایان هفته استان تحت تاثیر سامانه بارشی فعال و فراگیری قرار خواهد گرفت و سبب رگبار و رعد وبرق، وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب مناطق استان بویژه نیمه شمالی و شرقی، احتمال ریزش تگرگ در برخی از مناطق و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

در شبانه روز گذشته ایستگاه¬های هویزه با دمای ۳۲.۲ و ایذه با دمای ۹.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۰.۲ و کمینه دمای ۱۳.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.