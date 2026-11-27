نماینده ولی فقیه در استان ضمن تأکید بر ضرورت توجه به مسئله جمعیت، نسبت به پیامد‌های پیری جمعیت در کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آیت‌الله مظفری امام جمعه قزوین، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به پیام رهبری انقلاب اسلامی در موضوع «جوانی جمعیت»، نسبت به خطر رسیدن ایران به بحران پیری جمعیت هشدار داد.

وی با انتقاد از رویکرد‌های غربی که توسعه را در کاهش جمعیت می‌بینند، گفت: کشور‌هایی نظیر ژاپن به دلیل اجرای این سیاست‌ها، با چالش‌های جدی همچون کاهش نیروی کار مولد، تغییر کاربری مدارس به خانه سالمندان و کاهش قدرت دفاعی مواجه شده‌اند.

خطیب جمعه قزوین همچنین تأکید کرد: جوانی جمعیت یکی از مولفه‌های اصلی قدرت ملی است و دستگاه‌های اجرایی باید با تسهیل ازدواج و تغییر سبک زندگی، از این حوزه حمایت کنند.

آیت الله مظفری همچنین با اشاره به مناسبت روز نیروی دریایی، از نقش محوری این نیرو در دوران دفاع مقدس و ایجاد بازدارندگی در جنگ‌های اخیر یاد کرد.

امام جمعه قزوین در ادامه، با اشاره به پیام رهبری به مناسبت سالروز تأسیس بسیج مستضعفین، بر لزوم ترویج فرهنگ بسیجی و رعایت اخلاق و تواضع در میان نیرو‌های بسیجی تأکید کرد. وی همچنین خواستار صرفه‌جویی در مصرف انرژی و توجه به اولویت تولید در سیاست‌های اقتصادی تأکید نمود.