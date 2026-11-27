آیت‌الله دژکام، امام جمعه شیراز، با تأکید بر ضرورت ایجاد تاب‌آوری ملی در برابر فشار‌های دشمن، تبدیل شدن مدیریت مصرف انرژی و خدمت‌رسانی مؤثر دولت به یک گفتمان همگانی را در استان فارس خواستار شد.

امام جمعه شیراز : خدمت‌رسانی دولت و مصرف بهینه، باید به گفتمان تبدیل شود

امام جمعه شیراز : خدمت‌رسانی دولت و مصرف بهینه، باید به گفتمان تبدیل شود



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امام جمعه شیراز در خطبه‌های نماز جمعه مصرف بهینه را یکی از راهکار‌های اصلی افزایش تاب‌آوری دانست و گفت: مردم باید در مصرف انرژی‌های حیاتی مانند برق و گاز، از اسراف پرهیز کنند تا پایداری شبکه حفظ شود.

آیت‌الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت شفافیت در بدنه دولت پرداخت و افزود: شفافیت و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، باعث ایجاد اعتماد و انسجام ملی می‌شود.

وی هشدار داد در شرایط حساس کنونی، وجود تناقض‌گویی میان مسئولان در سطوح مختلف، می‌تواند پیامد‌های منفی داشته باشد و تأکید کرد که هماهنگی میان دولت و مجلس برای کاهش فشار‌های اقتصادی بر مردم، ضرورتی انکارناپذیر است.

امام جمعه شیراز با اشاره به اهمیت عدالت‌ورزی در جامعه، توجه دقیق مسئولان به وضعیت معیشتی مردم و انجام اقداماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشار‌ها بر خانوار‌ها را خواستار شد.

وی تاکید کرد: در شرایط فشار دشمن، هماهنگی میان دولت و ملت برای عبور از مشکلات بسیار حیاتی است و تأکید کرد : تاب‌آوری با تقسیم کار مشخص میان دولت و مردم و همچنین مدیریت مصرف به‌دست می‌آید.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به مناسبت‌های مذهبی و ملی پیش رو، از اهمیت جایگاه زن و نقش نیروی دریایی در حفظ عزت کشور سخن گفت.