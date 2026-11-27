

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این دوره آموزشی از ۲۳ آذرماه روز‌های دوشنبه ساعت ۱۵ تا ۱۷ به صورت نظری و عملی با مربیگری استاد علی یاری برگزار می‌شود و هنرآموزان در ده جلسه با فراگرفتن مهارت اجرای پرده خوانی تحت نظارت استاد، با اعطای مدرک پرده خوانی در زمره هنرمندان پرده خوان قرار می‌گیرند.

دوره آموزشی هنر پرده خوانی در این مرحله ویژه طلاب و فرهنگیان و با تخفیف ویژه شهریه ۹۵۰ هزار تومان ارائه می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این دوره تا بیستم آذرماه می‌توانند از طریق اسکن رمزینه پاسخ سریع (کیوآرکد) در پوستر ثبت نام، و پر کردن فرم مربوطه، در دوره آموزشی ثبت نام کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال مرکز رسانه‌ای رشد در پیام رسان ایتا به نشانی @YAZDIRIBROSHD مراجعه کنند.