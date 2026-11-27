به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این پیام آمده است:

برادر بزرگوار سردار حسن صنعتکاران

فرمانده محترم سپاه امام سجاد علیه السلام استان هرمزگان

سلام علیکم

بسیج مظهر عشق است و دلدادگی، بسیجی سرباز ولایت، حامی محرومان و مستضعفان و پیشران میدان داری و نیروی تاثیرگذار در همه عرصه هاست. ضمن تبریک هفته بسیج به محضر جنابعالی و تمامی بسیجیان سرافراز کشور، به‌ویژه استان ولایت‌مدار هرمزگان، از اقدامات شایسته و بسیار مطلوب در راستای راهبری وحدت، همدلی و هم‌افزایی در استان صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

همچنین از مردم شریف، نجیب و بزرگوار استان هرمزگان که با روحیه‌ایثار و جهاد، در تمامی صحنه‌ها و اجتماعات حامی رزمندگان بوده‌اند، تشکر و سپاسگزاری می‌کنم.

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در پایان، ضمن تجدید تقدیر از تلاش‌های جنابعالی، آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و علو درجات برای شهدا، خاصه شهدای گرانقدر مدرسه شجره طیبه میناب، را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.