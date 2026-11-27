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شرکت گاز استان فارس اعلام کرد به دلیل انجام عملیات تعمیرات اضطراری در شبکه گازرسانی، جریان گاز در برخی از مناطق شیراز ، فردا شنبه ۷ آذر به مدت ۴ ساعت قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی شرکت گاز استان فارس اعلام کرد: جریان گاز در محدوده خیابانهای شهید فرزدقی، ترابری و شهید یقطین جنوبی (بخش جنوبی) و همه منشعبات آنها، فردا شنبه هفتم آذر از ساعت ۷ صبح قطع میشود.
این شرکت اعلام کرد قطع جریان گاز در مناطق مذکور، به منظور انجام عملیات تعمیرات اضطراری در شبکه گازرسانی انجام میگیرد و پیشبینی میشود این فرآیند حداکثر به مدت ۴ ساعت به طول انجامد.
شرکت گاز استان فارس از مشترکین ساکن در این مناطق درخواست کرد برای مدیریت مصرف و حفظ ایمنی، ملاحظات لازم را در بازه زمانی مذکور رعایت کنند.