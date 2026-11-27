شرکت گاز استان فارس اعلام کرد به دلیل انجام عملیات تعمیرات اضطراری در شبکه گازرسانی، جریان گاز در برخی از مناطق شیراز ، فردا شنبه ۷ آذر به مدت ۴ ساعت قطع خواهد شد.

قطع جریان گاز در سه خیابان اصلی شیراز به دلیل تعمیرات اضطراری، فردا هفتم آذر ۱۴۰۵

قطع جریان گاز در سه خیابان اصلی شیراز به دلیل تعمیرات اضطراری، فردا هفتم آذر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی شرکت گاز استان فارس اعلام کرد: جریان گاز در محدوده خیابان‌های شهید فرزدقی، ترابری و شهید یقطین جنوبی (بخش جنوبی) و همه منشعبات آنها، فردا شنبه هفتم آذر از ساعت ۷ صبح قطع می‌شود.

این شرکت اعلام کرد قطع جریان گاز در مناطق مذکور، به منظور انجام عملیات تعمیرات اضطراری در شبکه گازرسانی انجام می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود این فرآیند حداکثر به مدت ۴ ساعت به طول انجامد.

شرکت گاز استان فارس از مشترکین ساکن در این مناطق درخواست کرد برای مدیریت مصرف و حفظ ایمنی، ملاحظات لازم را در بازه زمانی مذکور رعایت کنند.