هشتمین گردهمایی مجمع طلاب دانش‌آموخته حوزه علمیه حضرت قائم (عج) چیذر، با حضور آیت‌الله سیدعلی‌اصغر هاشمی علیا، مؤسس و تولیت این حوزه علمیه، همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین گردهمایی مجمع طلاب دانش‌آموخته حوزه علمیه حضرت قائم که در محل حوزه علمیه حضرت قائم (عج) چیذر برگزار شد، سردار پاسدار خادم حسینی، جانشین فرمانده لشکر حضرت سیدالشهدا (ع)، با اشاره به تحولات و حوادث اخیر کشور، اظهار کرد: اقدام رئیس‌جمهور آمریکا در حمله به ایران، با وجود خسارت‌های سنگین، موجب بیداری بیشتر ملت ایران شد و این بیداری در نهایت به تقویت اقتدار جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان انجامید.

وی با اشاره به عبور کشور از بحران‌های مختلف طی سه دهه گذشته با تدابیر رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی با برنامه‌ریزی بلندمدت، جنگ ۱۲ روزه را آغاز کردند، اما پس از شکست در این جنگ، فتنه دی‌ماه را شکل دادند و در ادامه جنگ تحمیلی سوم را به راه انداختند.

جانشین فرمانده لشکر حضرت سیدالشهدا (ع) ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند با شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی با پایان کار مواجه می‌شود، اما حضور و همراهی مردم و نقش‌آفرینی فرماندهان و نیرو‌های انقلابی، نقشه‌های آنان را ناکام گذاشت.

خادم حسینی با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی (ره) درباره تشکیل بسیج مستضعفین و تحقق ارتش بیست میلیونی، خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) نسبت به غفلت از ظرفیت بسیج هشدار داده بودند و تحولات امروز، اهمیت آن دوراندیشی را بیش از پیش آشکار کرده است.

وی همچنین با اشاره به تدابیر آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: امروز ملت ایران در قالب رزمایش «جان‌فدا» گرد هم آمده‌اند و بیش از ۳۰ میلیون نفر در این فراخوان ثبت‌نام کرده‌اند.

تاکید رهبر شهید بر ایران قوی و ارتقای توان علمی کشور

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمظاهر حسینی، عضو دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اشاره به اهتمام ایشان به تقویت توانمندی‌های نظامی و علمی کشور گفت: رهبر شهید همواره دو موضوع تحقق ایران قوی و تقویت توان علمی کشور را دنبال می‌کردند و ارتقای توان نظامی را شخصاً از فرماندهان و مسئولان پیگیری می‌کردند.

وی همچنین با اشاره به ارتباط ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی با آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (ره) اظهار کرد: این ارتباط از جایگاه خاصی برخوردار بود.

حسینی با نقل خاطره‌ای از دیدار آیت‌الله العظمی وحید خراسانی با رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: این مرجع عالی‌قدر پیش‌تر به بنده فرموده بودند که در صورت حضور مقام معظم رهبری در دفتر ایشان، موضوع را اطلاع دهم تا شخصاً برای استقبال و عرض ادب خدمت ایشان برسند.

وی ادامه داد: در یکی از این دیدارها، آیت‌الله العظمی وحید خراسانی به استقبال رهبر شهید آمدند و ضمن ابراز خرسندی از فعالیت‌های علمی و تدریس ایشان، بر نقش و مسئولیتشان در حفظ عزت اسلام تأکید کردند.

ضرورت ارتقای علمی روحانیون و تقویت وحدت اسلامی

در بخش دیگری از این مراسم، آیت‌الله سیدعلی‌اصغر هاشمی علیا، مؤسس و تولیت حوزه علمیه حضرت قائم (عج) چیذر، با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی دانش روحانیون گفت: طلاب و روحانیون در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار دارند، باید در تمام عمر خود به دنبال فراگیری علوم جدید باشند و هر روز زمانی را به کسب علم اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی روحانیت تبلیغ دین است، افزود: تبلیغ دین در شرایط امروز باید با تقویت وحدت و انسجام اسلامی همراه باشد.

استاد اخلاق حوزه علمیه تهران با اشاره به جنایات و اقدامات دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی علیه ملت ایران، تقویت اتحاد و همبستگی را از وظایف مهم روحانیون دانست و گفت: همان‌گونه که ائمه اطهار (ع) تمام هستی خود را برای بقای دین فدا کردند، روحانیت نیز باید در این مسیر اهل ایثار و فداکاری باشد.

هاشمی علیا در ادامه با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: شیعه واقعی کسی است که به سیره و دستورات آن حضرت عمل کند و از آنچه ایشان نهی کرده‌اند، دوری کند.

وی همچنین بر ضرورت اهتمام روحانیون به اقامه نماز اول وقت و انجام نوافل تأکید کرد و گفت: متأسفانه در بسیاری از مساجد، به نوافل توجه کافی نمی‌شود.

مؤسس و تولیت حوزه علمیه حضرت قائم (عج) چیذر در پایان با اشاره به آثار و پیامد‌های گناه در زندگی انسان، به روایتی از حضرت فاطمه زهرا (س) درباره ابتلای شیعیان به بلا در پی ارتکاب گناه اشاره کرد.