وی همچنین یاد کودکان بیگناهی را که در گوشهوکنار کشور به شهادت رسیدند، بهویژه دانشآموزان مدرسه میناب، گرامی داشت و افزود: یاد مردم بیگناه، دانشمندان، مسئولان، سربازان، دلاوران، رزمندگان و همرزمان عزیزم در دریا را که از اعماق اقیانوسها تا خلیج همیشه فارس آرایش گرفتند و با دشمن مقابله کردند، گرامی میداریم.
امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه روح همه شهدا عالی و متعالی است و آنان با اولیای الهی محشور خواهند شد، تصریح کرد: اینکه شهدای این جنگ همراه با مولا و مقتدای خود به درگاه خداوند عروج کردند، برای نظام مقدس ما و همه بشریت پیام ویژهای دارد و برای ما بهعنوان سربازان این ملت، وظایف و مسئولیتهای سنگینتری به همراه خواهد داشت.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: امیدوارم همه ما بهگونهای محکم و استوار گام برداریم که شرمنده شهدا نشویم و مسیر آنان را ادامه دهیم. در همین جا به شهدای عزیز، امام شهید، خانواده معظم و معزز شهدا و مردم و به ویژه فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، عهد میبندیم که دشمن را به جایگاهی که به آن تعلق دارد، بازگردانیم و در اعماق اقیانوسها غرق کنیم.
وی با اشاره به حضور و فعالیت همرزمان خود در مناطق مختلف دریایی گفت: امروز این سرباز حقیر به نمایندگی از همه همرزمانم در اقصی نقاط آبهای سرزمینی و آبهای آزاد، که از اعماق اقیانوسها در حال انجام عملیات اسکورت کشتیهای تجاری و نفتکش هستند تا سواحل و تنگه احد ولایت و همچنین تنگه هرمز، در محضر شما عزیزان حضور یافتهام تا گزارشی مختصر ارائه کنم.
امیر دریادار ایرانی در ادامه، ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) را به حاضران تبریک گفت و اظهار کرد: لازم میدانم ابتدا ولادت باسعادت حضرت زهرا(س) را به تکتک شما مردم تبریک عرض کنم. تمام عملیاتهای موفق ما در دریا تاکنون با رمز «یا زهرا(س)» به موفقیت رسیده و از این پس نیز با همین رمز به ثمر خواهد نشست.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش، اظهار کرد: این روز را به همه مردم عزیز ایران، بهویژه امام شهیدمان که توجه ویژهای به سربازان و همرزمان من در عرصه دریا داشتند، همچنین شما مردم گرانقدر، همرزمان عزیزم و بهطور خاص خانوادههای محترم آنان تبریک میگویم؛ خانوادههایی که شبانهروز با حمایتهای جانانه خود، همرزمان من را در آمادگی کامل نگه داشتند تا بتوانند با اقتدار در برابر دشمنان تا دندان مسلح بایستند و مثلث میدان، خیابان و دیپلماسی را با قاعده ارزشمند ولایت حفظ کنند و به مقابله با دشمن بپردازند.
امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه هفتم آذر یادآور رشادتهای رزمندگان نیروی دریایی در دوران هشت سال دفاع مقدس و مقابله با رژیم بعثی عراق است، گفت: در آن مقطع، رزمندگان نیروی دریایی با دلاوری، تکیه بر قرآن و عترت و بهرهگیری از اصل ولایتمداری توانستند با اهدای جان خود در برابر دشمن بایستند، او را از صحنه دریا حذف کنند و شاهراه و شریان اقتصادی کشور را برقرار نگه دارند.
وی با اشاره به تداوم مسیر اقتدار نیروی دریایی از دوران دفاع مقدس تاکنون افزود: شهدای هفتم آذر بدانند که از آن تاریخ تا امروز، مسیر ما ثابت، اما رو به جلو و به سمت اقتدار و افتخار بوده است. این مسیر با هدایتهای داهیانه، بهرهگیری از همان آموزهها، حمایت شما مردم غیور و اراده راسخ ادامه یافته و امروز نیز همان اتفاقات و مجاهدتها در عرصه دریا در حال انجام است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با مقایسه شرایط عملیاتی دوران دفاع مقدس با وضعیت کنونی اظهار کرد: در آن مقطع، در شمال خلیج فارس درگیر بودیم و تنگه هرمز بهعنوان عقبه ما محسوب میشد، اما امروز گستره جنگ به اقیانوسها کشیده شده و تنگه هرمز نیز عقبهای دارد که نام آن را «تنگه احد ولایت» گذاشتهایم؛ چراکه سربازان امروز ولایت، فرمان ولی امر خود را شنیدند و اجازه ندادند دشمن با تمام سازوبرگ نظامی خود به آبهای دریای عمان نزدیک شود، چه رسد به آبهای انحصاری اقتصادی، آبهای سرزمینی و خدای ناکرده آبهای داخلی کشور.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر آمادگی و ارتقای توان دفاعی نیروهای دریایی کشور تصریح کرد: از آن لحظه تا امروز که در محضر شما هستم، فرزندان شما با اقتدار کامل نهتنها سامانههای خود را در عرصههای مختلف ارتقا دادهاند، بلکه لحظهای از تلاش و مراقبت دست نکشیدهاند. ما با همافزایی ارزشمند و هماهنگی قابلتوجه، در کنار همرزمان عزیزمان در نیروی دریایی سپاه، تمام تحرکات دشمن را رصد میکنیم و در زمان مناسب، در برابر هر تحرکی که با هدف خاصی دنبال شود، مقابله خواهیم کرد.
امیر دریادار ایرانی با اشاره به وضعیت نیروهای دشمن در منطقه گفت: امروز دشمن با تمام ظرفیت و توانمندی خود، اقیانوسها را رها کرده و در تنگه هرمز گرفتار شده است. هر آنچه در اختیار داشت، از تجهیزات بدون سرنشین گرفته تا امکانات دریایی و هوایی، به میدان آورده تا بتواند حتی یک شناور را از تنگه هرمز عبور دهد؛ اما این خیال باطلی است.
وی با تأکید بر اراده نیروهای مسلح برای حفظ کنترل تنگه هرمز اظهار کرد: فرمان این است که تنگه هرمز بسته بماند و این فرمان در پی مطالبه شما مردم عزیز به ما ابلاغ شده است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه به دومین فرمان ابلاغشده به نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: فرمان دوم این بود که قویتر شویم. به لطف خداوند و حمایت شما مردم عزیز، جوانان غیور، شرکتهای دانشبنیان، دانشمندان و صنعتگران، بدنه نیروهای مسلح و بهطور خاص همرزمان من در عرصه دریا، روزبهروز به تجهیزات جدید مجهز میشوند.
وی درباره تجهیزات و سامانههای جدید نیروی دریایی نیز بیان کرد: اینکه از شگفتانهها سخن گفته میشود، به این دلیل است که این تجهیزات تاکنون در تصاویر به نمایش درنیامدهاند و شاید تنها یک یا دو سامانه بهصورت مختصر به تصویر کشیده شده باشد؛ در حالی که سایر تجهیزات در صحنه و منطقه عملیاتی قرار دارند و بهطور دقیق ارزیابی میشوند.
امیر دریادار ایرانی با تأکید بر نقش مردم و نیروهای مسلح در خنثیسازی توطئههای دشمن اظهار کرد: امروز دشمنان شما مردم عزیز، در برابر ایران بزرگ اسلامی قرار دارند و شما تمام توطئههای آنان را خنثی کردهاید. بدانید سربازان شما نیز در عرصه دریا نفس دشمن را گرفته و او را به تنگنا کشاندهاند.
وی با بیان اینکه دشمن در شرایطی از استیصال قرار گرفته است، افزود: امروز دشمن از خلبان و سرباز گرفته تا فرماندهان خود، مستأصل شده و نمیداند از کجا، چگونه و با چه وسیلهای مورد تهاجم قرار میگیرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با حضور دشمنان در منطقه گفت: امروز افتخار مردم عزیز ایران و ایران بزرگ اسلامی، زیر سایه پرچم ولایت، این است که انشاءالله دشمن را برای همیشه از خلیج فارس و بلکه از سراسر غرب آسیا اخراج خواهند کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه، با اشاره به شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» نمازگزاران اظهار کرد: این مرگها نه در کلام، بلکه در اقدام اتفاق خواهد افتاد. امروز ما از جانب شما و به نمایندگی از شما مردم، مأموریت داریم به خواستهها و انتظاراتتان پاسخ دهیم و در برابر جنایتهای دشمن، از جمله پدرکشی، برادرکشی و کودککشی، اقدام کنیم. قطعاً انتقام عزیزانمان را خواهیم گرفت.
امیر دریادار ایرانی با اشاره به اقدامات و رفتارهای دشمن در منطقه افزود: دشمن بهخوبی میداند که ما چه خواهیم کرد. دشمن متجاوز آمریکایی با نهایت ناجوانمردی، تمام قوانین را زیر پا گذاشته است و امروز نه بهعنوان ارتشی با توانمندیهای والا و ویژگیهای خاص، بلکه در قامت یک گروه قاچاقچی و دزد دریایی ظاهر شده است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با انتقاد از اقدامات دشمن در تنگه هرمز اظهار کرد: آنها برای عبور شناورهای مورد نظرشان از تنگه هرمز، مبالغ هنگفتی دریافت میکنند و پیش از عبور هر شناور، میلیونها دلار پول میگیرند. ببینید تا چه اندازه ناجوانمردانه عمل میکنند؛ حتی زمانی که شناوری مورد اصابت قرار میگیرد، مسئولیت آن را نمیپذیرند، زیرا این معامله یکطرفه است و پول را از قبل دریافت کردهاند.
امیر دریادار ایرانی در ادامه، قاچاق سلاح و کودککشی را از دیگر اقدامات دشمن برشمرد و تصریح کرد: این اقدامات، اوج ننگ برای یک ارتش است؛ آن هم ارتشی که ادعا میکند تمام توانمندیها را در اختیار دارد.
وی با اشاره به حمله به ناوشکن دنا و شهادت جمعی از کارکنان آن در عمق اقیانوس گفت: همرزمان دلیر ما در ناوشکن دنا در عمق اقیانوس مورد تهاجم قرار گرفتند. مردم عزیز ایران، اینها قوانین دریاست؛ قوانینی که به همه دریانوردان آموزش میدهند. حتی اگر دشمن در برابر شما قرار داشته باشد و او را از کار انداخته باشید، حق ندارید به ملوانان او آسیب برسانید.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به نقض این قواعد از سوی مهاجمان افزود: اما این افراد که از نظر ما وحشیهای عالم هستند، به سربازانی که در حال بررسی وضعیت شناور پس از اصابت نخستین اژدر بودند تا مشخص کنند چگونه میتوانند آن را حفظ و منتقل کنند، ناجوانمردانه حمله کردند. آنها دقیقاً نقطهای را هدف قرار دادند که دیگر همرزمان ما در آن مستقر بودند و در نتیجه این حمله، ۱۰۴ تن از همرزمان متخصص من از میان مردم گرفته شدند.
امیر دریادار ایرانی با تأکید بر اینکه شهادت این نیروها موجب تضعیف توان دفاعی کشور نخواهد شد، بیان کرد: دشمن سخت در اشتباه است؛ چراکه در برابر ۱۰۴ شهید، هزاران و میلیونها نیروی آماده وجود دارند که آموزش دیدهاند، در صف ایستادهاند و منتظر فرمان مولای خود هستند تا وارد میدان شوند و دشمن را برای همیشه از صفحه تاریخ محو کنند.
وی در پایان با اشاره به چهار توصیه امام شهید به مردم و مسئولان گفت: عزیزان، چهار توصیه امام شهیدمان را مدنظر داشته باشید؛ ایمان، امید، اراده و استقامت. این چهار اصل را که در وجود شماست، تقویت میکنیم و انشاءالله تا ظهور مولای عزیزمان بر این مسیر استوار خواهیم ماند.