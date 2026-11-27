فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در کنار همرزمان عزیزمان در نیروی دریایی سپاه، همه تحرکات دشمن را رصد می‌کنیم و در زمان مناسب، در برابر هر تحرکی که با هدف خاصی دنبال شود، مقابله خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دریادار شهرام ایرانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ششم آذرماه تهران، با درود به امام راحل و رهبر شهید انقلاب اسلامی، یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به‌ویژه شهدای جنگ‌های تحمیلی و جنگ رمضان را گرامی داشت و اظهار کرد: با خضوع و خشوع در برابر مقام شامخ شهدا، به‌ویژه امام شهید و خانواده مظلوم ایشان که صبورانه در کنار فرماندهان به شهادت رسیدند، ادای احترام می‌کنیم.

وی همچنین یاد کودکان بی‌گناهی را که در گوشه‌وکنار کشور به شهادت رسیدند، به‌ویژه دانش‌آموزان مدرسه میناب، گرامی داشت و افزود: یاد مردم بی‌گناه، دانشمندان، مسئولان، سربازان، دلاوران، رزمندگان و همرزمان عزیزم در دریا را که از اعماق اقیانوس‌ها تا خلیج همیشه فارس آرایش گرفتند و با دشمن مقابله کردند، گرامی می‌داریم.

امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه روح همه شهدا عالی و متعالی است و آنان با اولیای الهی محشور خواهند شد، تصریح کرد: اینکه شهدای این جنگ همراه با مولا و مقتدای خود به درگاه خداوند عروج کردند، برای نظام مقدس ما و همه بشریت پیام ویژه‌ای دارد و برای ما به‌عنوان سربازان این ملت، وظایف و مسئولیت‌های سنگین‌تری به همراه خواهد داشت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: امیدوارم همه ما به‌گونه‌ای محکم و استوار گام برداریم که شرمنده شهدا نشویم و مسیر آنان را ادامه دهیم. در همین جا به شهدای عزیز، امام شهید، خانواده معظم و معزز شهدا و مردم و به‌ ویژه فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، عهد می‌بندیم که دشمن را به جایگاهی که به آن تعلق دارد، بازگردانیم و در اعماق اقیانوس‌ها غرق کنیم.

وی با اشاره به حضور و فعالیت همرزمان خود در مناطق مختلف دریایی گفت: امروز این سرباز حقیر به نمایندگی از همه همرزمانم در اقصی نقاط آب‌های سرزمینی و آب‌های آزاد، که از اعماق اقیانوس‌ها در حال انجام عملیات اسکورت کشتی‌های تجاری و نفتکش هستند تا سواحل و تنگه احد ولایت و همچنین تنگه هرمز، در محضر شما عزیزان حضور یافته‌ام تا گزارشی مختصر ارائه کنم.

امیر دریادار ایرانی در ادامه، ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) را به حاضران تبریک گفت و اظهار کرد: لازم می‌دانم ابتدا ولادت باسعادت حضرت زهرا(س) را به تک‌تک شما مردم تبریک عرض کنم. تمام عملیات‌های موفق ما در دریا تاکنون با رمز «یا زهرا(س)» به موفقیت رسیده و از این پس نیز با همین رمز به ثمر خواهد نشست.