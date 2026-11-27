خطیب جمعه تهران خطاب به دشمنان گفت: ۹ ماه است که ما شما را به ستوه آورده‌ایم؛ ۹ ماه است که تنگه هرمز را گرفته‌ایم و صدای ناله‌تان درآمده است؛ این، نشان‌دهنده اقتدار ملت عزیز ایران و اقتدار بسیجیان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله سیداحمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: نخست باید بسیج را معنا کنیم. بسیج یک فرهنگ است و نهاد بسیج در خدمت این فرهنگ قرار دارد. بسیج همان چیزی است که امروز در زبان مردم ما به نام جان‌فدایی شناخته می‌شود. همه این افراد بسیجی هستند، چه عضو نهاد بسیج باشند و چه نباشند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره آمادگی مؤمنان در برابر دشمنان بیان کرد: قرآن کریم، تفکر بسیجی را مطرح می‌کند؛ آنجا که می‌فرماید مؤمنان همواره باید در برابر دشمنان آماده باشند و هر زمان که لازم بود، به‌صورت فردی و هر زمان که ضرورت داشت، به‌صورت جمعی وارد میدان شوند و دشمن را زمین‌گیر کنند. این همان بسیج است؛ همان چیزی که از آن به‌عنوان فرهنگ بسیج یاد می‌کنیم.

خطیب جمعه تهران گفت: مشکل دشمنان با این تفکر نیز همین است و می‌خواهند چنین فرهنگی وجود نداشته باشد. می‌خواهم به محضر شما بسیجیان که همگی دارای تفکر بسیجی هستید، عرض کنم که بدون تردید، این جان‌فدایان و بسیجیانی که حدود ۹ ماه، یعنی ۲۷۰ شب، خیابان‌ها را ترک نکرده‌اند، از مصادیق این آیه شریفه هستند.

وی تصریح کرد: شما ملت ایران هستید؛ اکثریت ملت ایران دارای چنین روحیه‌ای هستند. بی‌تردید یکی از عواملی که دشمنان شما را زمین‌گیر کرده، همین تجمعات و حضور مردم در صحنه است و عامل دیگر نیز بازوان توانمند نیرو‌های مسلح شماست. این دو عامل دشمنان را زمین‌گیر و مستأصل کرده است. ۴۷ سال است که ایران را محاصره کرده‌اید، اما هیچ غلطی نتوانسته‌اید بکنید. ۹ ماه است که ما شما را به ستوه آورده‌ایم؛ ۹ ماه است که تنگه هرمز را گرفته‌ایم و صدای ناله‌تان درآمده است؛ این، نشان‌دهنده اقتدار ملت عزیز ایران و اقتدار بسیجیان است.

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر وفاداری ملت ایران به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: ملت ایران با انقلاب و نظام بوده و در خیابان‌ها حضور داشته است و تا ذلت و کمال زمین‌گیری دشمن، به فضل خداوند متعال در صحنه خواهد ایستاد.

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