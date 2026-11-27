در نخستین نشست تدوین سند جامع نیروی انسانی اتاق عمل، دکتر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، بر ضرورت طراحی الگو‌های استاندارد بر پایه شواهد علمی، نیاز‌های واقعی بیمارستان‌ها و متغیر‌های عملیاتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، در نشست تخصصی تدوین سند جامع نیروی انسانی اتاق عمل، با تأکید بر ضرورت استفاده از دانش روز و تجربیات متخصصان، خواستار تدوین استاندارد‌هایی شد که برخاسته از مطالعات علمی و مستندات سازمانی باشد.

وی تصریح کرد: استاندارد‌های جدید باید با در نظر گرفتن تنوع خدمات جراحی، شرایط بحرانی و نیاز‌های واقعی بیمارستان‌ها طراحی شوند.

برآورد علمی بر پایه مدل WISN

معاون پرستاری وزارت بهداشت چارچوب پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت برای برآورد نیروی انسانی (روش WISN) را تشریح کرد و افزود: بر اساس این روش، محاسبه نیروی انسانی اتاق عمل فراتر از تعداد اتاق‌های جراحی است؛ بلکه باید عواملی نظیر پیچیدگی اعمال جراحی، زمان استاندارد انجام کار، وظایف پشتیبانی و فعالیت‌های غیرمستقیم کارکنان را در محاسبات لحاظ کرد.

محور‌های کلیدی تدوین سند

کارشناسان حاضر در جلسه، بر ضرورت انجام مطالعات میدانی در بیمارستان‌های مختلف (آموزشی، دولتی و خصوصی) و تفکیک دقیق وظایف بین گروه‌های شغلی تأکید کردند. از دیگر محور‌های مورد بحث در این نشست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* بازنگری در نقش کارکنان و تفکیک فعالیت‌های تخصصی از پشتیبانی.

* توجه به نقش حیاتی واحد‌های استریلیزاسیون مرکزی (CSSD).

* رعایت الزامات ایمنی بیمار در فرآیند‌های کاری.

در پایان، مقرر شد برای دستیابی به الگوی ملی، از روش‌های نوین تحلیل داده و مطالعات تطبیقی استفاده شده و طرح مذکور در بیمارستان‌های منتخب به‌صورت پایلوت اجرا شود.