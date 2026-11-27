معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با شناسایی سه مرکز دندان‌پزشکی و دندان‌سازی غیرمجاز در هفته گذشته، نسبت به خطرات جدی فعالیت مراکز فاقد مجوز، از جمله انتقال بیماری‌های عفونی و آسیب به سلامت بیماران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر امین نیاکان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، با اشاره به تداوم بازرسی‌های انجام‌شده توسط کارشناسان اداره دندان‌پزشکی، اعلام کرد که در پی این نظارت‌ها، دو مرکز دندان‌پزشکی و یک لابراتوار دندان‌سازی غیرمجاز شناسایی و تعطیل شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت مراکز غیرمجاز تنها یک تخلف اداری محسوب نمی‌شود، اظهار داشت که افزایش تقاضا برای خدمات درمانی، موجب گسترش فعالیت مراکز فاقد مجوز شده است. وی افزود که این مراکز با عدم رعایت شرایط لازم، سلامت مردم را با خطر جدی مواجه می‌کنند.

دکتر نیاکان با اشاره به پیامد‌های استفاده از روش‌های غیراصولی و تجهیزات نامناسب در این مراکز، خاطرنشان کرد که ارائه خدمات دندان‌پزشکی در مراکز غیرمجاز می‌تواند منجر به آسیب به دندان‌ها، شکست درمان و تحمیل هزینه‌های اضافی به بیماران شود. همچنین استفاده از ابزار‌های آلوده در این مراکز، خطر بروز و انتقال بیماری‌های عفونی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رعایت اصول بهداشتی و فرآیند استریل‌کردن تجهیزات را از مهم‌ترین الزامات این حوزه دانست و گفت: در مراکز مجاز، فرآیند ضدعفونی و استریل‌کردن ابزار‌ها و تجهیزات بر اساس پروتکل‌های بهداشتی و استاندارد‌های مشخص، مورد نظارت قرار می‌گیرد؛ اما در مراکز غیرمجاز، استفاده مجدد از ابزار‌های آلوده موجب انتقال عوامل بیماری‌زا می‌شود.

وی همچنین به خطر استفاده از مواد دندان‌پزشکی بی‌کیفیت و فاقد استاندارد اشاره کرد و افزود که این مواد می‌توانند عوارض مختلفی برای بیمار ایجاد کرده و نتیجه درمان را مختل کنند.

دکتر نیاکان با تأکید بر ضرورت برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه سلامت، اظهار داشت که نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات دندان‌پزشکی و دندان‌سازی با هدف صیانت از سلامت مردم با جدیت ادامه دارد و با مراکز فاقد مجوز، مطابق با ضوابط قانونی برخورد می‌شود.

وی در پایان از شهروندان خواست پیش از دریافت خدمات، از مجاز بودن مرکز و صلاحیت ارائه‌دهنده خدمت اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه‌های ۱۹۰ و ۱۸۱۹ اطلاع دهند.