مهندس بهنام‌جو استاندار قم در نشست برنامه‌ریزی هفته پژوهش، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی پیشینی برای ارتقای جایگاه پژوهشی استان، گفت: پژوهش‌های کتابخانه‌ای برای استان کارگشا نیست و باید پژوهش‌هایی انتخاب شوند که به حل مسئله‌ای مشخص یا به‌روزرسانی دانش منجر شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای اکبر بهنام‌جو استاندار قم در نشست برنامه‌ریزی هفته پژوهش که در پارک علمی و فناوری استان قم برگزار شد، گفت: برای ایجاد انسجام در این حوزه، لازم است از پیش، روی موضوع کار شود؛ هم در سطح ملی و هم در سطح استان. این موارد باید در دانشگاه نیز مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

استاندار قم در این نشست با اشاره به اهمیت پژوهش‌های مسئله‌محور در توسعه ملی و محلی اظهار داشت: هفته پژوهش و فناوری از یک‌سو یادآوری جدی برای توجه به رویکردهای علمی در حل مسائل و مشکلات جامعه است و از سوی دیگر، فرصتی برای تبیین و معرفی دستاوردهای فناوران و نخبگان علمی به اقشار مختلف مردمی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به انتخاب ۸۰ پژوهشگر نمونه استان، خاطرنشان کرد: فرآیند انتخاب برگزیدگان بر اساس امتیازدهی و رتبه‌بندی انجام می‌شود و حد نصاب مشخصی وجود ندارد؛ بلکه ملاک، بالاترین امتیازهاست. از این‌رو، دقت و وسواس بیشتری در تعداد و کیفیت انتخاب‌ها ضروری است.

استاندار قم بر ضرورت توجه به تنوع جنسیتی در انتخاب پژوهشگران تأکید کرد و گفت: منعی وجود ندارد که هر ۸۰ نفر از میان بانوان انتخاب شوند.

بهنام‌جو با اشاره به سهمیه ۱۲ نفری آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر آموزش و پرورش واقعاً ۱۲ پژوهشگر شاخص دارد، همان تعداد انتخاب شوند؛ اما در صورت کاربردی و مؤثر بودن پژوهش‌ها، افزایش تعداد به ۲۰ نفر نیز بلامانع است. سهمیه اولیه باید متناسب با نوع و کیفیت پژوهش تعیین گردد.

وی با تأکید بر کاربردی بودن پژوهش‌ها گفت: اگر پژوهش کاربردی باشد، انتخاب شود؛ اما پژوهش صرفاً کتابخانه‌ای برای استان کارایی ندارد. پژوهش باید به حل مشکل، به‌روزرسانی علمی یا تولید دانش جدید منجر شود و نباید صرفاً به این دلیل که از ۱۰ پژوهش مورد انتظار، ۶ مورد ارائه شده، پذیرفته شود.

استاندار قم در پایان با تأکید بر تقدیر ویژه از پژوهش‌های برتر خاطرنشان کرد: اختصاص جایزه بیشتر به نفر اولی که پژوهش بسیار عالی، کاربردی و ملی ارائه داده، بلامانع است؛ به‌عنوان نمونه، به جای ۲۰ میلیون، ۵۰ میلیون یا مبلغ بالاتری اهدا شود و نفرات بعدی به ترتیب کاهش یابند. همچنین مراسم جمع‌بندی و تجلیل از برگزیدگان حتماً باید در محیط دانشگاهی برگزار شود.