به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم استقلال تهران و صنعت نفت آبادان شنبه در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال با هم دیدار می‌کنند.

سیروس پورموسوی سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان در نشست خبری این دیدار گفت: نتایج بازی‌های استقلال را در بازی‌های آسیایی به کادر فنی این تیم تبریک می‌گویم و این باعث خوشحالی ما است که این تیم نتایج خوبی را کسب کرده است و اینکه یک تشکر از بازیکنانم داشته باشم که در بازگشت مجدد من در این مدت با وجود تمام مشکلات در حال تمرین هستند تا از انتهای جدول فاصله بگیرند.

وی درباره شرایط این دیدار اظهار کرد: بازی سختی است، اما به بازیکنانم اعتماد دارم که فردا دست پر از زمین خارج می‌شویم. تیم‌های بزرگ با غیبت دو بازیکن به مشکل نمی‌خورند، اما یاسر آسانی مهره تاثیرگذاری است که استقلال در اختیار ندارد و این برای ما خوب خواهد بود که از این فرصت استفاده کنیم.

وی درباره تیمش گفت: من از بچه‌های تیم شناخت داشتم به همین دلیل هماهنگی با آن‌ها پس از آمدنم به نفت کار سختی نبود. با برخی از این بازیکنان پیشتر هم کار کردم. آن‌ها بسیار با استعداد و پر تلاش هستند.

پورموسوی درباره تقویت تیمش در نیم فصل بیان کرد: با صحبتی که با بچه‌ها داشتیم اگر بتوانیم همین روند را حفظ کنین تغییرات کمی خواهیم داشت، چون از بازیکنان رضایت کامل دارم.