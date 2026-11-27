آسمان استان مرکزی تا روز یکشنبه کم‌وبیش آرام است، اما سکون نسبی هوا و افزایش آلاینده‌ها می‌تواند نفس شهر‌های صنعتی استان، به‌ویژه اراک را با مشکل روبه‌رو کند؛ سامانه بارشی نیز از دوشنبه وارد استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد آسمان استان مرکزی از امروز تا روز یکشنبه کمی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی استان، پایداری هوا و سکون نسبی جو در این مدت، شرایط را برای انباشت آلاینده‌های جوی فراهم می‌کند و می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا در اراک و دیگر مناطق صنعتی استان شود.

از روز دوشنبه سامانه بارشی از مناطق غربی وارد کشور می‌شود و بارش‌های پراکنده‌ای را در بیشتر مناطق استان مرکزی به همراه خواهد داشت.

با تقویت و گسترش این سامانه در روز سه‌شنبه، بارش باران و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی احتمال بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

از نظر دمایی نیز تا روز یکشنبه تغییر محسوسی در دمای هوا رخ نخواهد داد، اما از روز دوشنبه روند کاهش دمای روزانه در استان آغاز می‌شود.