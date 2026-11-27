امام جمعه آبادان در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، کاهش چشمگیر زاد و ولد در کشور را نگران‌کننده خواند و با تأکید بر جایگاه والای زن و خانواده در اسلام گفت: باید با فراهم‌کردن زمینه ازدواج، تسهیل وام ازدواج، کاهش هزینه‌ها و تشویق جوانان به تشکیل خانواده، در مسیر افزایش جمعیت تلاش کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه آبادان گفت: کاهش چشمگیر زاد و ولد در کشور نگران‌کننده است و باید با فراهم کردن زمینه ازدواج، تشویق جوانان به تشکیل خانواده و افزایش جمعیت تلاش کرد.

حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در خطبه‌های نماز جمعه آبادان اظهار کرد: جایگاه زن و خانواده در اسلام بسیار بزرگ و رفیع است و خانواده پایه اقتدار این مملکت به شمار می‌رود، از این رو حفظ و تقویت بنیان خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره تسهیل ازدواج جوانان افزود: باید زمینه ازدواج برای جوانان فراهم شود و در شرایط کنونی، دریافت وام ازدواج با دشواری‌های زیادی همراه شده است، در حالی که این تسهیلات نقش مهمی در تشکیل خانواده دارد.

امام جمعه آبادان با تاکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های ازدواج گفت: باید برخی هزینه‌های اضافی و تشریفات غیرضروری از مراسم ازدواج حذف شود و آسان‌گیری در ازدواج به‌عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

حجت‌الاسلام غبیشاوی کاهش نرخ زاد و ولد در کشور را یکی از دغدغه‌های مهم اجتماعی دانست و بیان کرد: برای تشویق جوانان به فرزندآوری باید اقدامات فرهنگی و حمایتی بیشتری انجام شود و خانواده‌ها برای داشتن فرزند و تقویت نسل آینده مورد حمایت قرار گیرند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فرارسیدن روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: فرزندان این ملت در آغاز جنگ تحمیلی در عرصه دریا خوش درخشیدند و ضربات سنگینی به نیرو‌های بعثی وارد کردند.

خطیب جمعه آبادان با اشاره به تقدیم ۱۸ شهید در پایگاه دریایی خرمشهر در جنگ تحمیلی دوم، اظهار کرد: نیرو‌های دریایی ارتش همواره برای دفاع از استقلال و امنیت کشور ایثارگری کرده‌اند و امروز نیز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان از اقتدار و توانمندی بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه نیرو‌های مسلح مایه افتخار ملت ایران هستند، افزود: اگر اقتدار نیرو‌های دریایی کشور نبود، دشمنان بار دیگر برای تجاوز و حمله به ایران جسارت بیشتری پیدا می‌کردند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با اشاره به انتظارات مردم از نیرو‌های مسلح و مسئولان کشور گفت: مردم از نیرو‌های مسلح انتظار دارند با اقتدار خود زمینه شکستن محاصره اقتصادی را نیز فراهم کنند تا شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد و مشکلات معیشتی مردم کاهش پیدا کند.

امام جمعه آبادان در ادامه با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله مدرس، وی را الگویی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: نمایندگان باید در تراز ملت ظاهر شوند و با روحیه مسئولیت‌پذیری و توجه به مطالبات مردم، وظایف خود را دنبال کنند.

وی با انتقاد از گره خوردن قیمت کالا‌ها و خدمات به نرخ ارز و دلار اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد اقتصاد کشور بر پایه تولیدات داخلی استوار است و بسیاری از نیاز‌های کشور در داخل تولید می‌شود؛ بنابراین، افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های موجود جای سؤال دارد.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با تاکید بر ضرورت توجه مجلس به مشکلات اقتصادی مردم افزود: مجلس باید با رویکرد انقلابی و نظارت جدی برای کنترل گرانی‌ها و بهبود وضعیت معیشتی جامعه چاره‌اندیشی کند.

خطیب جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناآرامی و اختلاف در کشور گفت: دشمن در میدان جنگ به ناامیدی رسیده و اکنون امید خود را به ایجاد فتنه و اختلافات داخلی بسته است.

وی افزود: مزدوران داخلی ابزاری برای تحقق اهداف آمریکا هستند، اما تاکنون توطئه‌های مختلف دشمن با بصیرت و هوشیاری مردم خنثی شده و تا زمانی که ملت در صحنه حضور داشته باشند، دشمن به اهداف خود نخواهد رسید.

امام جمعه آبادان تاب‌آوری و ایستادگی مردم را عامل ناامیدی دشمن دانست و گفت: دشمن به دنبال اختلاف‌افکنی و ایجاد شکاف در جامعه است، اما حضور و هوشیاری ملت ایران موجب شده است توطئه‌های آنان با شکست مواجه شود.