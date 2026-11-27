به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امام جمعه موقت گرگان در خطبه های نماز جمعه این شهر، با تأکید بر ضرورت تسهیل ازدواج جوانان، اصلاح نگرش‌های اجتماعی درباره فرزندآوری و تقویت فرهنگ بسیجی در جامعه گفت: مسئولان، خانواده‌ها و جامعه باید با کنار گذاشتن تشریفات و توقعات غیرضروری، زمینه ازدواج آسان جوانان و افزایش جمعیت را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام مهاجرمازندرانی با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت رشد جمعیت افزود: جمعیت یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت، پیشرفت و دستیابی به ایران قوی است و کاهش رشد جمعیت و حرکت به سمت سالمندی، از چالش‌هایی است که باید برای آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها درباره روند سالمندی جمعیت کشور هشداردهنده است، افزود: ازدواج و فرزندآوری نباید به علت نگرانی‌های مالی و توقعات غیرضروری به تعویق بیفتد؛ چراکه بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از فرهنگ‌سازی نادرست و سخت‌گیری در معیارهای ازدواج است.

امام جمعه موقت گرگان با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره ازدواج، گفت: خداوند در قرآن کریم انسان‌ها را به ازدواج تشویق کرده و وعده داده است که اگر افراد به علت فقر نگران تشکیل خانواده هستند، از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌کند؛ بنابراین نباید تصور کرد که تنها برخورداری از خانه، خودرو و امکانات کامل مادی شرط ازدواج است.

وی با تأکید بر مسئولیت خانواده‌ها در فراهم کردن زمینه ازدواج فرزندان، ادامه داد: والدین باید در انتخاب همسر برای فرزندانشان معیارهای اخلاقی، دینداری و صلاحیت شخصیتی را در اولویت قرار دهند و از سخت‌گیری‌های غیرضروری و توقعات مادی که مانع ازدواج جوانان می‌شود، پرهیز کنند.

مهاجرمازندرانی با بیان اینکه ازدواج آسان و فراهم کردن شرایط تشکیل خانواده از مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه است، خاطرنشان کرد: مسئولان نیز باید با حمایت و برنامه‌ریزی، شرایط ازدواج جوانان را تسهیل کنند تا موانع پیش روی تشکیل خانواده کاهش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ بسیجی، گفت: فرهنگ بسیج بر پایه اخلاق، ایثار، تواضع، فروتنی و خدمت به مردم شکل گرفته است و این ویژگی‌ها باید در رفتار همه افراد جامعه، به‌ویژه جوانان، نمود داشته باشد.

امام جمعه موقت گرگان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه، افزود: در برابر دشمنان و کسانی که درصدد ضربه زدن به نظام و کشور هستند باید با اقتدار ایستادگی کرد، اما در داخل جامعه باید روحیه گذشت، مهربانی، تحمل و تعامل تقویت شود.

وی با اشاره به آموزه قرآنی «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» افزود: جامعه اسلامی باید در برابر دشمنان استوار و مقاوم و در میان مردم خود برخوردار از محبت، همدلی و گذشت باشد؛ اختلافات و خطاهای یکدیگر را با مدارا مدیریت کنیم و اجازه ندهیم مسائل داخلی موجب تضعیف انسجام اجتماعی شود.

مهاجرمازندرانی همچنین بر ضرورت همراهی با رهبری و توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: تقویت وحدت، همدلی و حرکت در مسیر هدایت‌های رهبر جامعه از ضرورت‌های حفظ انسجام و پیشرفت کشور است.

وی در ادامه با اشاره به مناسبت‌های هفته، سالروز شهادت دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده و شهید مجید شهریاری را یادآور تلاش و ظرفیت علمی دانشمندان ایرانی دانست و افزود: دشمنان با ترور دانشمندان کشور تصور می‌کردند مسیر پیشرفت علمی ایران متوقف می‌شود، اما این اقدامات نه‌تنها مانع حرکت علمی کشور نشد، بلکه انگیزه نسل جوان برای حضور در عرصه‌های علمی را افزایش داد.

امام جمعه موقت گرگان با گرامیداشت روز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، از تلاش دریادلان برای حفاظت از مرزهای آبی کشور قدردانی کرد و با اشاره به روایاتی درباره فضیلت پاسداری و نگهبانی در راه خدا، بر اهمیت نقش نیروهای حافظ امنیت و دفاع از کشور تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس و میرزا کوچک‌خان جنگلی، از این شخصیت‌ها به عنوان نمونه‌هایی از ایستادگی، شجاعت و فداکاری در مسیر آرمان‌های خود یاد کرد.

مهاجرمازندرانی در پایان با دعا برای حفظ نظام اسلامی، ملت ایران، دولت و رهبر معظم انقلاب، ابراز امیدواری کرد جامعه با تقویت ایمان، اخلاق، وحدت و همدلی، مسیر پیشرفت و سربلندی کشور را دنبال کند.