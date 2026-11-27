شبکه مستند امروز با پخش دو اثر «جزایر جنوبی» و «بازگشت گور ایرانی»، مخاطبان را با جلوه‌های طبیعی خلیج فارس و تلاش‌های زیست‌محیطی برای احیای گونه گور ایرانی در پارک ملی کویر آشنا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «جزایر جنوبی» با هدف معرفی جاذبه‌های طبیعی و چشم‌انداز‌های منحصر‌به‌فرد جزایر جنوبی خلیج فارس تولید شده است.

این مجموعه امروز ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۱ خواهد بود.

همچنین مستند بلند «بازگشت گور ایرانی»، تلاش‌های رضا شاه‌حسینی، محیط‌بان پارک ملی کویر برای احیای این گونه ارزشمند را به تصویر می‌کشد.

روند تولید این مستند که ماجرای آن با یافتن یادداشتی درباره آخرین مشاهده گور ایرانی در سال ۱۳۶۰ آغاز می‌شود، حدود ۹ سال به طول انجامیده است.

این اثر امشب ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود.