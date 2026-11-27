حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس در مراسم بزرگداشت آیتالله وحید خراسانی
رئیسجمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم بزرگداشت آیتالله وحید خراسانی حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مراسم بزرگداشت مرجع عالیقدر حضرت آیتاللهالعظمی وحید خراسانی، امروز (جمعه ۶ آذر) در مسجد اعظم قلهک تهران برگزار شد. در این مراسم آقایان پزشکیان، قالیباف، آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و شماری دیگر از مسئولان، چهره ها، فعالان سیاسی و مذهبی حضور یافتند.
آیتالله العظمی وحید خراسانی ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ دار فانی را وداع گفت.