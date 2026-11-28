سه نفر که در کوه مهرنگار دامغان گرفتار شده بودند، با تلاش امدادگران هلال احمر به مکان امن منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سه نفر که صبح امروز در کوه مهرنگار، حوالی روستای آستانه دامغان گرفتار شده بودند، با تلاش امدادگران هلال احمر نجات یافتند.

بر اساس گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان سمنان، این حادثه ساعت ۹ و ۵۱ دقیقه امروز، هفتم آذر، به هلال احمر اعلام شد و نیروهای پایگاه مرکزی دامغان به محل اعزام شدند.

امدادگران پس از دسترسی به افراد حادثه‌دیده و انجام اقدامات فنی، هر سه نفر را به مکان امن منتقل کردند.

عملیات امدادرسانی ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه پایان یافت.