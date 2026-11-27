وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تداوم تولید در شرایط جنگ، تحریم و خشکسالی گفت: تولیدکنندگان حوزه کشاورزی با وجود فشار‌های اقتصادی، نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا نوری قزلجه در تبریز با اشاره به شرایط خطیر کشور در یک سال و نیم گذشته تصریح کرد: در شرایط سختی که کشور با چالش‌هایی نظیر جنگ، محاصره اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و پدیده خشکسالی مواجه بود، آنچه در عمل مشاهده کردیم و نتایج ملموس آن در این نمایشگاه نمایان است، یک پیشرفت قابل توجه در عرصه تولید ملی است.

وی گفت: با وجود شرایط سخت ناشی از جنگ، تغییرات اقلیمی و مشکلات موجود، بخش کشاورزی کشور در سال جاری، با تلاش کشاورزان، باغداران و تولیدکنندگان، رشد اقتصادی ۲.۳ درصدی را تجربه کرد.

نوری با اشاره به ایثارگری فعالان بخش کشاورزی در جریان حوادث اخیر گفت: در ایام جنگ ۱۱ نفر از همکاران وزارت جهاد کشاورزی و ۸۱ نفر از کشاورزان، صیادان و دیگر فعالان این حوزه به شهادت رسیدند؛ موضوعی که بیانگر فداکاری و مسئولیت‌پذیری جامعه تولیدکنندگان کشور است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه مسئولان خدمتگزار و تولیدکنندگان با انگیزه‌ای مضاعف در میدان حضور دارند افزود: سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی حمایت قاطع از تولید و تولیدکننده داخلی است در همین شرایط بیش از ۳ میلیارد دلار صادرات محصولات غذایی و کشاورزی انجام شد و بیش از ۱۰ هزار تن مرغ نیز به بازارهای هدف صادر کردیم.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی امنیت غذایی کشور خاطرنشان کرد: حوزه امنیت غذایی همواره یکی از اهداف اصلی طمع‌ورزی دشمنان بوده است؛ اما با مجاهدت تولیدکنندگان و حمایت‌های ویژه دولت، سیستم امنیت غذایی کشور نه تنها آسیبی ندید، بلکه بسیار پویا و زاینده عمل کرد.

نوری قزلجه در ادامه از دستاورد‌های کلیدی بخش کشاورزی طی ماه‌های اخیر یاد کرد و گفت: ما در این بازه زمانی دشوار موفق شدیم در برخی محصولات حیاتی مانند گوشت سفید به خودکفایی کامل برسیم. از سوی دیگر، بخش کشاورزی در ماه‌های گذشته با ثبت رشد مثبت، پیشتاز رشد اقتصادی کشور بوده که این امر مؤید صحت ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در حمایت از زنجیره تولید است.