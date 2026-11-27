به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: آسمان گیلان در این مدت، کمی ابری تا نیمه ابری، مه آلود، همراه با وزش باد سرد، در برخی مناطق شدید، پیش بینی می‌شود.

محمد دادرس با بیان اینکه در این مدت گاهی با شکل گیری ناپایداری‌های موقتی بارش پراکنده باران در برخی مناطق دور از انتظار نیست افزود: در ۲۴ ساعت گذشته اسب وونی با دمای منفی یک درجه سلسیوس، سردترین و صومعه سرا با ۱۹ درجه سلسیوس گرمترین منطقه گیلان بود.

وی گفت: دمای فعلی رشت ۱۶ درجه و رطوبت هوا ۵۵ درصد است.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: دریا با ارتفاع موج ۱۰ تا ۶۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی و صیادی با احتیاط مناسب است.