یازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنایع شیمیایی «ترک‌کم اوراسیا ۲۰۲۶» با حضور ۱۰ شرکت معتبر ایرانی به عنوان غرفه‌دار و جمعی در قالب هیئت‌ تجاری و بازدیدکننده آغاز به کار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ یازدهمین دوره نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنایع شیمیایی «ترک‌کم اوراسیا ۲۰۲۶» با شعار «همه‌چیز درباره شیمی» از ۲۵ تا ۲۷ نوامبر به همت شرکت نمایشگاهی آرتکیم و در فضایی به وسعت بیش از ۱۳ هزار مترمربع در سالن‌های ۵ تا ۸ مرکز نمایشگاهی استانبول (IFM) برگزار می‌شود که در آن ۱۰ شرکت معتبر ایرانی به‌عنوان غرفه‌دار و جمعی دیگر در قالب هیئت تجاری و بازدیدکننده حضور یافته‌اند.

این نمایشگاه با حضور بیش از ۴۳۴ شرکت مشارکت‌کننده و استقبال گسترده بازدیدکنندگان از حدود ۱۰۰ کشور جهان، طیف وسیعی از حوزه‌های تخصصی شامل مواد شیمیایی عمومی و خاص، پتروشیمی، فناوری‌های تولید و آزمایشگاهی، تحقیق و توسعه (R&D)، تجهیزات اندازه‌گیری و آنالیز، اتوماسیون و فرآیند، سیستم‌های بسته‌بندی، بازیافت و پشتیبانی را پوشش می‌دهد و همراه با پنل‌های تخصصی زنجیره ارزش شیمی و همزمان با نمایشگاه «اینتر دای و چاپ نساجی اوراسیا» برپاست.

با توجه به رشد مستمر صنایع شیمیایی ترکیه طی ۱۸ سال گذشته و رسیدن ارزش اقتصادی آن به ۳۳.۶ میلیارد دلار در سال جاری، حضور شرکت‌های ایرانی در این رویداد فرصتی مهم برای توسعه تعاملات تجاری با این بازیگر منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترکیه برای دسترسی به بازار‌های فراپیرامونی به شمار می‌رود.