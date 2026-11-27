کتاب «زیر یک سقف، بی‌صدا» نوشته پرستو نظیری، با موضوع طلاق عاطفی و واکاوی فاصله‌های پنهان در روابط زناشویی، در نشر معارف منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، گاهی پایان یک رابطه، با جدایی و ترک خانه اتفاق نمی‌افتد، بلکه ممکن است دو نفر همچنان در کنار یکدیگر زندگی کنند، اما پیوند عاطفی میان آنها به‌تدریج رنگ ببازد. در چنین شرایطی، خانه همچنان پابرجاست، زندگی روزمره ادامه دارد و مسئولیت‌های مشترک انجام می‌شود، اما آنچه به زندگی معنا می‌بخشد، یعنی صمیمیت، گفت‌و‌گو و همراهی عاطفی، کم‌رنگ شده است.

کتاب «زیر یک سقف، بی‌صدا» به سراغ همین وضعیت می‌رود و تلاش می‌کند ابعاد کمتر دیده‌شده طلاق عاطفی را به تصویر بکشد.

پرستو نظیری در این اثر، طلاق عاطفی را نه به‌عنوان اتفاقی ناگهانی، بلکه به‌مثابه فرایندی تدریجی مورد توجه قرار می‌دهد، فرایندی که ممکن است از بی‌توجهی‌های کوچک، گفت‌و‌گو‌های نیمه‌تمام، نادیده گرفتن نیاز‌های عاطفی و انباشته شدن دلخوری‌ها آغاز شود و به مرور، فاصله‌ای عمیق میان زوجین ایجاد کند.

در این روایت، سکوت تنها به معنای حرف نزدن نیست، گاهی نشانه ناتوانی در بیان احساسات، شنیده نشدن خواسته‌ها و از دست رفتن ارتباطی است که زمانی بنیان زندگی مشترک را شکل می‌داد. کتاب تلاش می‌کند خواننده را با نشانه‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری این فاصله آشنا کند و توجه او را به رفتار‌ها و الگو‌هایی جلب کند که ممکن است در زندگی روزمره چندان جدی گرفته نشوند.

یکی از محور‌های مهم این کتاب، فراتر رفتن از توصیف مشکلات و توجه به امکان ترمیم روابط است. «زیر یک سقف، بی‌صدا» با پرداختن به نشانه‌ها و پیامد‌های سردی عاطفی، بر اهمیت شناخت مسائل پیش از عمیق‌تر شدن آنها تأکید می‌کند. بازگشت به گفت‌و‌گو، توجه به نیاز‌های عاطفی متقابل و تلاش برای بازسازی صمیمیت، از جمله موضوعاتی است که در مسیر مواجهه با این مسئله اهمیت پیدا می‌کنند.

این کتاب می‌کوشد مخاطب را متوجه این واقعیت کند که تداوم زندگی مشترک صرفاً به معنای هم‌خانه بودن نیست و حفظ رابطه، نیازمند توجه مستمر به کیفیت ارتباط و پیوند‌های عاطفی است.

کتاب «زیر یک سقف، بی‌صدا» نوشته پرستو نظیری در نشر معارف منتشر شده و علاقه‌مندان برای تهیه آن می‌توانند به سایت رسمی نشر معارف، فروشگاه‌های وابسته و نمایندگی‌های این ناشر در سراسر کشور مراجعه کنند.