رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش شمار مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۱ نفر طی دو روز اخیر خبر داد.

افزایش شمار مسمومان الکلی در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۱ نفر

افزایش شمار مسمومان الکلی در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۱ نفر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رقبه پناهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: تا ظهر امروز جمعه ۶ آذرماه، شمار افراد مسموم‌شده بر اثر مصرف مشروبات الکلی در کهگیلویه و بویراحمد طی دو روز اخیر به ۱۱ نفر رسیده است.

پناهی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی افزود: اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه نقش مهمی در پیشگیری از این حوادث و حفاظت از سلامت شهروندان دارد.