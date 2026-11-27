به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر کشور در نشست بررسی و رفع مشکلات عشایر شهرستان دامغان ارتقای تولید گوشت قرمز با هدف تأمین و پوشش ۴۰ درصد از نیاز کشور، توسعه کشت و بهره‌برداری از گیاهان دارویی در مناطق عشایری و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رونق گردشگری عشایری را از برنامه‌های مهم سازمان امور عشایر عنوان کرد.

رئیس سازمان امور عشایر کشور همچنین از افتتاح نخستین فروشگاه عرضه مستقیم محصولات صنایع‌دستی عشایر خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده است تعداد این فروشگاه‌ها تا پایان سال به ۱۰ فروشگاه در شهرستان‌های مختلف افزایش یابد.

میرزاوند تأمین آب و توسعه زیرساخت‌های خدماتی در مناطق عشایری را از اولویت‌های دولت چهاردهم دانست و گفت: در این دولت، ۱۵۰ دستگاه تانکر آبرسان خریداری شده است که در کنار اقدامات و ظرفیت‌های پیشین، برای مدیریت بحران و تأمین نیازهای اساسی جامعه عشایری به کار گرفته می‌شود.