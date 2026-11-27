هجدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه (آب) با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و انتقال آموزه‌های صرفه‌جویی به خانواده‌ها، در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در جشنواره فراگیری نخستین واژه (آب)، با اشاره به سابقه ۱۸ ساله برگزاری این جشنواره گفت: هدف از اجرای این برنامه، آشنایی دانش‌آموزان با اهمیت آب به‌عنوان مایه حیات و شکل‌گیری نگرشی صحیح نسبت به ارزش این منبع حیاتی از نخستین سال‌های آموزش است.

وی با اشاره به نقش آب در شکل‌گیری تمدن‌ها و سکونتگاه‌های انسانی افزود: بررسی تاریخ نشان می‌دهد که بیشتر شهر‌ها و جوامع در کنار رودخانه‌ها و منابع آبی شکل گرفته‌اند و دسترسی به آب همواره یکی از عوامل اصلی پایداری زندگی و توسعه جوامع بوده است.

مهندس مهدی نظرزاده با اشاره به محدودیت منابع آبی در مناطق مرکزی کشور تصریح کرد: تأمین آب مورد نیاز شهر قم مستلزم انتقال آب از فاصله‌ای حدود ۳۰۰ کیلومتر است و همین مسئله ضرورت توجه به ارزش آب و مدیریت مصرف این منبع حیاتی را دوچندان می‌کند.

وی با قدردانی از همکاری مجموعه آموزش‌وپرورش و تلاش معلمان و مربیان در اجرای برنامه‌های آموزشی حوزه آب افزود: دانش‌آموزان باید از سنین کودکی به نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر در زمینه مصرف بهینه آب تبدیل شوند و آموخته‌های خود را به اعضای خانواده منتقل کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف به منابع آب محدود نمی‌شود، افزود: اصلاح الگوی مصرف سایر منابع انرژی، از جمله گاز، نیز ضروری است و امیدواریم با مشارکت نسل آینده و استمرار برنامه‌های آموزشی، فرهنگ صرفه‌جویی در جامعه بیش از پیش گسترش یابد.

در این مراسم، از معلمان و مربیانی که در برنامه‌های آموزشی خود به ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب توجه داشتند، تجلیل شد.