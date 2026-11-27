با تأکید بر نقش دانشآموزان بهعنوان سفیران مصرف بهینه آب؛
هجدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه در قم برگزار شد
هجدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه (آب) با تأکید بر نقش دانشآموزان در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و انتقال آموزههای صرفهجویی به خانوادهها، در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در جشنواره فراگیری نخستین واژه (آب)، با اشاره به سابقه ۱۸ ساله برگزاری این جشنواره گفت: هدف از اجرای این برنامه، آشنایی دانشآموزان با اهمیت آب بهعنوان مایه حیات و شکلگیری نگرشی صحیح نسبت به ارزش این منبع حیاتی از نخستین سالهای آموزش است.
وی با اشاره به نقش آب در شکلگیری تمدنها و سکونتگاههای انسانی افزود: بررسی تاریخ نشان میدهد که بیشتر شهرها و جوامع در کنار رودخانهها و منابع آبی شکل گرفتهاند و دسترسی به آب همواره یکی از عوامل اصلی پایداری زندگی و توسعه جوامع بوده است.
مهندس مهدی نظرزاده با اشاره به محدودیت منابع آبی در مناطق مرکزی کشور تصریح کرد: تأمین آب مورد نیاز شهر قم مستلزم انتقال آب از فاصلهای حدود ۳۰۰ کیلومتر است و همین مسئله ضرورت توجه به ارزش آب و مدیریت مصرف این منبع حیاتی را دوچندان میکند.
وی با قدردانی از همکاری مجموعه آموزشوپرورش و تلاش معلمان و مربیان در اجرای برنامههای آموزشی حوزه آب افزود: دانشآموزان باید از سنین کودکی به نسلی آگاه و مسئولیتپذیر در زمینه مصرف بهینه آب تبدیل شوند و آموختههای خود را به اعضای خانواده منتقل کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف به منابع آب محدود نمیشود، افزود: اصلاح الگوی مصرف سایر منابع انرژی، از جمله گاز، نیز ضروری است و امیدواریم با مشارکت نسل آینده و استمرار برنامههای آموزشی، فرهنگ صرفهجویی در جامعه بیش از پیش گسترش یابد.
در این مراسم، از معلمان و مربیانی که در برنامههای آموزشی خود به ترویج فرهنگ صرفهجویی در مصرف آب توجه داشتند، تجلیل شد.