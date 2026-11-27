به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فوتسال جام رمضان هر سال با حضور تیم‌های فوتسال در آبادان و همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

حسین یازع دبیر هیئت فوتسال آبادان اعلام کرد: امسال با توجه به شرایط تیم داری باشگاه‌های فوتسال در آبادان تلاش می‌کنیم با تعداد بیشتری این جام را برگزار کنیم تا هم نشاط و شور اجتماعی را درماه مبارک ایجاد کنیم و هم بتوانیم از حضور جوان‌ها برای شناخت و کشف ایتعداد‌های جدید بهره ببریم.

این رقابت‌ها با هدف ایجاد شور و نشاط ورزشی و فراهم‌سازی فرصت رقابت میان تیم‌های فوتسال شهرستان برگزار خواهد شد.