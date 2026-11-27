رئیس پلیس راه مازندران گفت: مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و کندوان از ساعت ۱۴ مسدود و از ۱۷:۳۰ مرزن‌آباد یک‌طرفه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: در محور کندوان، محدوده خروجی مرزن‌آباد حدود ۳ کیلومتر ترافیک ایستا و در ادامه مسیر ترافیک پرحجم گزارش شده است، اما تردد در بالادست محور روان است.

وی افزود: با هماهنگی انجام‌شده، از ساعت ۱۴ امروز مسیر جنوب به شمال در منطقه یک آزادراه تهران-شمال و جاده کندوان (محدوده واز-زنگوله) انسداد کامل خواهد داشت. همچنین پیش‌بینی می‌شود از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸، خروجی مرزن‌آباد به سمت جنوب یک‌طرفه شود.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به ترافیک پرحجم در محور هراز گفت: در محدوده‌های چلاو، کیلومتر ۱۳، گزنک، پلور و اطراف تونل سپاسد، ترافیک پرحجم است و نیروهای پلیس برای روان‌سازی تردد، به‌صورت مقطعی محدودیت‌های کوتاه‌مدت اعمال می‌کنند. همچنین از ساعت ۱۶، مسیر شمال به جنوب در محدوده لاسم به مدت حدود دو ساعت مسدود خواهد شد.

سرهنگ عبادی ادامه داد: در محور سوادکوه نیز ترافیک برگشت از محدوده پل تاکام تا بخش‌هایی از مسیر به‌صورت پیوسته جریان دارد و مأموران پلیس برای تخلیه بار ترافیکی، محدودیت یک‌طرفه کوتاه‌مدت اجرا می‌کنند.

وی با اشاره به ترافیک پرحجم در نوار ساحلی و بزرگراه‌های استان افزود: در محدوده پرشیا در بابلسر و محدوده ایران‌کتان و مانوشاب در کمربندی نوشهر نیز ترافیک پرحجم گزارش شده است.

رئیس پلیس راه مازندران وضعیت جوی غالب راه‌های استان را ابری و آفتابی اعلام کرد و گفت: در محورهای فرعی و روستایی از جمله هزارجریب، کلاردشت، جواهرده، کیاسر، آلاشت و چراغ‌تپه نیز ترافیک پرحجم است و مأموران پلیس برای انضباط‌بخشی و روان‌سازی تردد در این مسیرها حضور دارند.

عبادی از رانندگان خواست قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه و توجه کافی به جلو را رعایت کنند و از تجاوز به مسیر مقابل خودداری کنند تا سفری ایمن داشته باشند.