شبکه ورزش امروز جمعه ۶ آذر، دو دیدار از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال را به‌صورت زنده پخش می‌کند و شبکه افق نیز مستند «عمق میدان» با موضوع حماسه عملیات مروارید را روانه آنتن می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، دو مسابقه را با گزارش اختصاصی پوشش می‌دهد.

دیدار تیم‌های پیکان و فولاد خوزستان ساعت ۱۵ و رقابت استقلال خوزستان و ملوان بندرانزلی ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود.

فولاد با ۱۳ بازی و ۲۴ امتیاز در رده سوم و پیکان با همین تعداد بازی و ۱۴ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده‌بندی قرار دارند.

همچنین استقلال خوزستان با ۱۳ بازی و ۱۱ امتیاز در رتبه پانزدهم و ملوان با ۱۰ امتیاز جایگاه شانزدهم جدول را در اختیار دارند.

در همین حال، مستند «عمق میدان» به کارگردانی علی شهاب‌الدین و محمدعلی یزدان‌پرست، روایتی از زندگی دریادار سرنوشت، فرمانده عملیات مروارید است.

این مستند ۲۷ ساعت معلق ماندن این فرمانده در آب‌های خلیج فارس کنار یک افسر عراقی را بازسازی می‌کند.

«عمق میدان» جمعه ۶ آذر ساعت ۱۶ از شبکه افق پخش می‌شود و بازپخش آن شنبه در ساعت‌های ۹ و ۱۶ خواهد بود.