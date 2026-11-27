فرمانده انتظامی تبریز از مُهر و موم یک مرکز خدمات زیبایی و پزشکی به دلیل نداشتن پروانه کسب و رعایت نکردن مقررات صنفی خبر داد.

مُهر و موم مرکز خدمات زیبایی و پزشکی متخلف در تبریز

مُهر و موم مرکز خدمات زیبایی و پزشکی متخلف در تبریز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمد نعمتی گفت: مأموران انتظامی تبریز در قالب طرح نظارت بر اصناف، با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و سامان‌دهی واحد‌های فاقد پروانه کسب، از چند واحد صنفی بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، مأموران علاوه بر مُهر و موم مرکز خدمات زیبایی و پزشکی، به ۲ واحد صنفی دیگر اخطار شفاهی دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز گفت: اجرای دوره‌ای و فصلی طرح‌های نظارت بر اصناف در دستور کار پلیس تبریز قرار دارد. سرهنگ نعمتی از شهروندان خواست تخلفات صنفی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.