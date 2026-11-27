انویدیا از شرکای تولیدی خود خواسته است ارسال سرور‌های حاوی تراشه‌های این شرکت را به مالزی، سنگاپور، تایلند و اندونزی متوقف کنند. این اقدام چند روز پس از اجرایی شدن قوانین تازه آمریکا برای جلوگیری از دسترسی غیرمستقیم چین به تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی انجام شده است.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما به نقل از فایننشال‌تایمز، شرکت‌های دل و سوپرمیکرو که تراشه‌های انویدیا را در قالب سرور عرضه می‌کنند، به خریداران خود در چهار کشور یادشده اطلاع داده‌اند که انویدیا اجازه ارسال سفارش‌های آنان را نمی‌دهد. فایننشال‌تایمز به نقل از سه منبع آگاه نوشته است. روشن نیست این توقف موقت است یا نه و انویدیا و شرکای آن در ساعات اولیه انتشار خبر پاسخی به درخواست‌های توضیح ندادند.

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال نیز گزارش داد انویدیا برای مدتی نامشخص ارسال سرور به این چهار کشور را متوقف کرده تا بررسی کند شرکای منطقه‌ای‌اش الزامات صادراتی آمریکا را رعایت می‌کنند یا نه.

قاعده تازه وزارت بازرگانی آمریکا از ۲۸ آبان (۱۹ نوامبر) اجرایی شده و ارسال تراشه‌های پیشرفته به اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند و برزیل را مشمول دریافت مجوز کرده است. به گزارش رویترز، این قاعده همچنین دسترسی شرکت‌های چینی به توان محاسباتی بزرگ در مراکز داده خارج از آمریکا را محدود می‌کند و مراکزی که پیش‌تر چنین خدماتی می‌دادند، ۹۰ روز برای دریافت مجوز فرصت دارند.

نماینده تجاری آمریکا، جیمیسون گریر، در گفت‌و‌گو با سی‌ان‌بی‌سی گفت هدف این قواعد بستن «راه‌های فرار» از جمله قاچاق از طریق مناطقی مانند آسیای جنوب‌شرقی است.

در سال‌های اخیر آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی چین با اجاره توان محاسباتی از ارائه‌دهندگان ابری در این کشور‌ها به قدرتمندترین تراشه‌های انویدیا دست می‌یافتند. مؤسسه Institute for Progress برآورد کرده است چنین مراکز داده‌ای حدود ۲۴ درصد توان محاسباتی هوش مصنوعی چین را تأمین می‌کنند. انویدیا در سال ۲۰۲۵ از طریق شعبه سنگاپوری خود ۱۰۴ میلیارد دلار درآمد ثبت کرده بود، یعنی ۷۲ درصد بیش از سال قبل.

چهارشنبه (۴ آذر) وزارت بازرگانی آمریکا شرکت مگاسپید را که شریک انویدیا و محور بررسی‌ها درباره احتمال انحراف تراشه‌ها به چین است، به فهرست نهاد‌های تحریمی افزود. این در حالی است که هیئت‌مدیره انویدیا ۲ آذر (۲۳ نوامبر) جنسن هوانگ را پس از کناره‌گیری کوتاه‌مدت دوباره به مدیرعاملی بازگرداند.

رونق ساخت مراکز داده در آسیای جنوب‌شرقی، به‌ویژه مالزی و اندونزی، تا حد زیادی به تقاضای شرکت‌های چینی وابسته بوده و قوانین تازه سرمایه‌گذاری میلیاردی در این بخش را با خطر روبه‌رو کرده است. رویترز در گزارشی جداگانه نوشته است شرکت چینی Z.AI از برنامه عرضه مدل پرچمدار بعدی خود عقب افتاده و شرکت Moonshot نیز پیش‌بینی می‌کند فاصله میان عرضه مدل‌های بزرگش ممکن است دو برابر شود.