به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ،به نقل از شبکه خبری آسیا، پلیس اعلام کرد حدود ساعت ۹:۲۰ صبح گزارشی درباره وقوع حادثه برای یک شناور در آب‌های نزدیک جاده تسینگ یی دریافت کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، این کشتی از منطقه شونگ وان هنگ‌کنگ عازم منطقه شکو در شهر شنژن چین بود که با یک اسکله شناور متعلق به یک کشتی‌سازی برخورد کرد.

روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست به نقل از یک منبع گزارش داد که کاپیتان کشتی متوجه نقص در سیستم فرمان‌دهی شده و پس از ازدست‌دادن کنترل شناور، با اسکله شناور برخورد کرده است.

در زمان حادثه، ۴۰ مسافر و ۲۰ خدمه در کشتی حضور داشتند.

پلیس اعلام کرد مجروحان از ناحیه سر، دست‌ها و شانه‌ها آسیب دیده‌اند. در میان ۲۲ مصدوم، ۷ زن و ۱۵ مرد حضور داشتند.

نیرو‌های امدادی گسترده‌ای از جمله شناور‌های آتش‌نشانی، واحد‌های سیار امدادرسانی و آمبولانس‌ها به محل حادثه اعزام شدند.

مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌های پرنسس مارگارت و یان چای منتقل شدند.

تصاویر منتشرشده از سوی رسانه‌های محلی نشان می‌دهد کشتی در اثر برخورد به‌شدت آسیب دیده است.

این کشتی با نام «شین شون لانگ ۲» متعلق به شرکت حمل‌ونقل مسافربری چو کنگ بود و ساعت ۹ صبح از پایانه کشتی‌های هنگ‌کنگ و ماکائو در منطقه شونگ وان حرکت کرده بود.