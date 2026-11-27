به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از رم؛ فقر دیگر فقط یک بحران موقت نیست؛ تقریباً نیمی از افرادی که از سازمان خیریه کاریتاس کمک غذایی دریافت می‌کنند دست‌کم سه سال است که تحت حمایت این شبکه قرار دارند، این آمار در گزارش فقر و منابع سال ۲۰۲۶ منتشر شده که همزمان با سی‌امین سال انتشار آن ارائه شده است.

در حال حاضر با افزایش قابل‌توجه جمعیت سالمند مواجه هستیم و سهم افراد بالای ۶۵ سال که ۳۰ سال پیش تنها ۴ درصد بود اکنون به ۱۴ درصد رسیده است، افرادی که برای نخستین بار به ما مراجعه می‌کنند تقریباً همیشه در درجه اول به کالا‌ها و نیاز‌های اولیه زندگی احتیاج دارند از جمله پوشاک، دارو، مواد غذایی، محصولات مورد نیاز کودکان و نوزادان و همچنین خدمات و مراقبت‌های پزشکی.

مشکلات درمانی نیز رو به افزایش است؛ طی ۱۰ سال گذشته شمار افرادی که با مشکلات سلامتی و نیاز به مراقبت‌های پزشکی مواجه هستند ۶۹ درصد افزایش یافته است و همزمان افزایش قیمت‌ها قدرت خرید خانواده‌ها را بیش از پیش کاهش داده است.

این آمار بازتاب‌دهنده واقعیت زندگی خانواده‌هایی است که حتی برای تأمین غذای روزانه خود با مشکل روبه‌رو هستند برای بسیاری از آنها مراجعه به مراکز حمایتی دیگر یک انتخاب موقت نیست بلکه ضرورتی است برای ادامه زندگی، فقر در ایتالیا خانواده‌های زیادی را با مشکلات اقتصادی روبه‌رو کرده است و افزایش قیمت‌ها باعث شده افراد بسیاری برای تأمین معیشت خود به مراکز خیریه مراجعه کنند.