به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد بیرامی افزود: مراکز مشاوره ازدواج با هدف پاسخگویی به پرسش‌ها و دغدغه‌های جوانان و کمک به حل مشکلات آنان و زوج‌ها راه‌اندازی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مراکز مشاوره ازدواج در تمامی شهرستان‌های آذربایجان‌غربی فعال هستند و خدمات مشاوره‌ای مورد نیاز را به متقاضیان ارائه می‌دهند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت این مراکز در آگاهی‌بخشی و پاسخگویی به مسائل جوانان در زمینه ازدواج، گفت: این مراکز تاکنون خدمات موثری در زمینه رفع دغدغه‌های جوانان و زوج‌ها ارائه کرده‌اند.

بیرامی اشتغال و ازدواج را از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان استان برشمرد و یادآوری کرد: سال گذشته ۵۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی برای طرح‌های ارائه‌ شده از سوی جوانان پرداخت شد.

وی ادامه داد: امسال نیز طرح‌های اشتغال‌زایی ۵۰ نفر در بانک‌های استان تایید شده و پیش‌بینی می‌شود ۴۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به این افراد پرداخت شود.

وی همچنین با اشاره به صف انتظار دریافت تسهیلات ازدواج در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: میزان پرداخت تسهیلات ازدواج در سال جاری به ۵۴ درصد رسیده است و تلاش می‌کنیم با افزایش روند پرداخت‌ها، صف متقاضیان را به‌تدریج کاهش دهیم.