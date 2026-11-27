وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به دستاورد‌های بی‌سابقه صنعت شیلات در مواجهه با چالش‌های امنیتی و تحریم‌ها، از صادرات ۱۸۰ تا ۱۸۳ هزار تنی محصولات شیلاتی ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما ، وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزی‌پروری و صنایع وابسته در تهران، با تحلیل وضعیت صادرات و تولید این حوزه، از پویایی و مقاومت صنعت شیلات در شرایط حساس کنونی کشور خبر داد.

شکست تحریم‌ها با رکورد صادرات در شرایط بحرانی

غلامرضا نوری با اشاره به اینکه فعالیت‌های شیلاتی دقیقاً در مناطقی جریان دارد که با چالش‌های جنگی و تحریمی مواجه است، اظهار داشت: «برخلاف انتظاراتی که مبنی بر توقف تولید در این شرایط وجود داشت، نه تنها چرخ تولید متوقف نشد، بلکه شاهد جهش در صادرات بودیم. تاکنون ۱۸۰ تا ۱۸۳ هزار تن محصول شیلاتی صادر شده است که این رقم نشان از اقتدار تولیدکنندگان و مقاومت کشور در برابر تحریم‌ها دارد.»

وی با ادای احترام به صیادان شهید که در خط مقدم تأمین امنیت غذایی ایستادگی کردند، افزود: «فعالیت‌های شیلاتی به‌شدت مورد حمایت دولت قرار دارد و صیادان ما در کنار نیرو‌های مسلح، نقشی کلیدی در حفظ پایداری کشور ایفا می‌کنند.»

جذب سرمایه کلان توسط بخش خصوصی؛ موتور محرک توسعه

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر سودآوری و بهره‌وری بالای این صنعت، از مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: «آمار‌ها نشان می‌دهد تنها در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه عمدتاً از سوی بخش خصوصی در حوزه شیلات جذب شده است. این حجم از سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده اعتماد فعالان اقتصادی به این زنجیره تولید است.»

وی افزود: «وزارتخانه با شناسایی مناطق مستعد در سواحل شمال و جنوب کشور و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بستر را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم کرده است و دولت و نظام بانکی نیز در مسیر توسعه این مناطق، پشتیبان سرمایه‌گذاران خواهند بود.»

خودکفایی با تکیه بر دانش‌بنیان‌ها و فناوری‌های نوین

نوری در بخش تحقیق و توسعه، از نقش راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان در رسیدن به اهداف توسعه‌ای خبر داد و اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های حاصل از همکاری با مراکز علمی و دانش‌بنیان‌ها، حرکت به سمت خودکفایی کامل در تولید تخم ماهی قزل‌آلا است. ما در تمام عرصه‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان استقبال می‌کنیم، چرا که این شرکت‌ها اولویت اصلی سرمایه‌گذاری و جهش تکنولوژیک در صنعت شیلات محسوب می‌شوند.»

تأمین انرژی؛ اولویت امنیت غذایی پایداری

وزیر جهاد کشاورزی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به چالش‌های مربوط به ناترازی انرژی، بر ضرورت تأمین بی‌وقفه سوخت در بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی گفت: «اگرچه رعایت اصل مصرف بهینه انرژی یک ضرورت است، اما با توجه به حساسیت بالای کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تأکیدات ویژه‌ای شده تا انرژی مورد نیاز این بخش به‌طور کامل تأمین شود ؛ در خصوص چالش‌های اخیر در سهمیه سوخت صیادان نیز پیگیری‌های لازم در جریان است تا این مسئله به‌زودی به‌طور کامل حل و فصل شود و هیچ صیادی با مشکل نبود سوخت مواجه نگردد.»