دور برگشت مسابقات لیگ ممای و اوسیمای در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مناسبت هفته بسیج و به میزبانی باشگاه اهورای یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نایب‌رئیس فدراسیون کونگ‌فو و هنر‌های رزمی کشور گفت: این رقابت‌ها از چهارم تا ششم آذرماه و با حضور ۲۲ تیم از استان‌های مختلف کشور در یاسوج برگزار شد و ورزشکاران در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند.

فاطمه شهریاری با اشاره به اهمیت برگزاری این مسابقات افزود: لیگ برای نخستین بار برگزار می‌شود و با توجه به ریشه و اصالت این رشته در کونگ‌فو و هنر‌های رزمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: برای برگزاری این لیگ برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام شده و هدف از آن تقویت توانمندی ورزشکاران و فراهم کردن زمینه رقابت و پیشرفت آنان است.

شهریاری همچنین از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در هر سه رده سنی و در ۶ فرم فدراسیون در روز‌های اول و دوم بهمن‌ماه به میزبانی استان بوشهر خبر داد.

وی اضافه کرد: در پایان این رقابت‌ها در رده نوجوانان، تیم ایزدی تهران مقام نخست، تیم بوشهر مقام سوم و تیم اهورای یاسوج مقام چهارم را کسب کردند.

شهریاری گفت: همچنین در رده جوانان تیم ایزدی تهران به مقام نخست تیم موعود فارس دوم شد و تیم آما‌ت‌های بوشهر مقام سوم را کسب کرد و تیم اهورای یاسوج نیز در این رده چهارم شد.