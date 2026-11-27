فرماندار ویژه خرمشهر بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب، برق، گاز و سوخت و نظارت جدی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، فرماندار ویژه خرمشهر بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب، برق، گاز و سوخت و نظارت جدی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

لفته دروکوندی در نشست مدیریت مصرف انرژی شهرستان گفت: مدیریت مصرف باید از ادارات آغاز شود و دستگاه‌ها با کنترل روشنایی و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، از مصارف غیرضروری جلوگیری کنند.

وی همچنین خواستار شناسایی ساختمان‌ها و مجموعه‌های پرمصرف، نظارت بر روشنایی معابر و برخورد قانونی با انشعابات غیرمجاز گاز شد.

فرماندار ویژه خرمشهر با تأکید بر ضرورت هماهنگی شهرداری‌ها با دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: صدور پروانه ساختمانی باید پس از دریافت استعلام‌های لازم و رعایت حریم تأسیسات زیربنایی انجام شود.