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فرماندار ویژه خرمشهر بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب، برق، گاز و سوخت و نظارت جدی بر عملکرد دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، فرماندار ویژه خرمشهر بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب، برق، گاز و سوخت و نظارت جدی بر عملکرد دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
لفته دروکوندی در نشست مدیریت مصرف انرژی شهرستان گفت: مدیریت مصرف باید از ادارات آغاز شود و دستگاهها با کنترل روشنایی و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، از مصارف غیرضروری جلوگیری کنند.
وی همچنین خواستار شناسایی ساختمانها و مجموعههای پرمصرف، نظارت بر روشنایی معابر و برخورد قانونی با انشعابات غیرمجاز گاز شد.
فرماندار ویژه خرمشهر با تأکید بر ضرورت هماهنگی شهرداریها با دستگاههای خدماترسان افزود: صدور پروانه ساختمانی باید پس از دریافت استعلامهای لازم و رعایت حریم تأسیسات زیربنایی انجام شود.