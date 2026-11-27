دبیر بخش کتاب جایزه ملی روایت پیشرفت، هم‌زمان با انتشار فراخوان سومین دوره «جایزه ملی روایت پیشرفت» از نویسندگان و ناشران دعوت کرد تا آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی مرادی، دبیر بخش کتاب جایزه ملی روایت پیشرفت، هم‌زمان با انتشار فراخوان سومین دوره «جایزه ملی روایت پیشرفت»، با شعار محوری «روایت کن از این ققنوس بر بام جهان، ایران» از نویسندگان و ناشران دعوت کرد تا آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

دبیر بخش کتاب این جایزه در این زمینه تصریح کرد: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عبور از گزارش‌های خشک، آماری و ویترینی و رسیدن به روایت‌های اصیل، قصه‌گو، امیدآفرین و برخاسته از دل متن میدان هستیم. کتاب‌ها سند‌های زنده‌ی تاریخ پیشرفت این مرزوبوم‌اند؛ پیشرفت صرفاً یک تکنولوژی یا دستاورد خشک نیست، بلکه مسیر پُرافتخار حل مسئله، خودباوری و اصالت تلاش است که باید با هنرِ قلم به تصویر کشیده شود.»

وی با اشاره به اهمیت میدان‌داری اهالی قلم در این عرصه افزود: «از تمامی نویسندگان، پژوهشگران و ناشران گرامی دعوت می‌کنیم آثار خود را که در حوزه‌های روایت پیشرفت، قهرمانان میدان‌دار تحول، الگو‌های پیشران بومی و بازروایت مقاومت و فناوری نگاشته شده‌اند، به دست ما برسانند تا راوی راستین مجاهدت‌های فرزندان این سرزمین باشیم.»

بر اساس این فراخوان، بخش کتاب این دوره پذیرای آثار مکتوب در قالب‌های گوناگون (داستان، تاریخ شفاهی، مستندنگاری، پژوهش و…) خواهد بود که همسو با محور‌های عمومی جایزه و محور ویژه این دوره یعنی «روایت پیشرفت در آینه جنگ تحمیلی سوم» تولید شده‌اند.

نویسندگان و پژوهشگران گرامی می‌توانند نسخه فیزیکی آثار خود را جهت شرکت در ارزیابی و داوری، به نشانی زیر به دبیرخانه جایزه ملی روایت پیشرفت ارسال نمایند:

تهران، خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، حوزه هنری انقلاب اسلامی، صندوق پستی: ۱۵۸۱۵/۱۶۷۷، دبیرخانه جایزه ملی روایت پیشرفت (بخش کتاب)

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.pish-raft.ir مراجعه نمایند. مهلت ارسال آثار به این دوره تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.