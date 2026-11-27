هم‌زمان با هفته بسیج، جاده بین مزارع به مساحت ۱۶ هزار متر مربع و ۱۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در شهرستان آرادان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ غلامرضا منیری، فرمانده سپاه ناحیه آرادان گفت: این پروژه‌ها با رویکرد محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید و ایجاد درآمد پایدار به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: جاده بین مزارع به مساحت ۱۶ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان احداث و آسفالت شده است.

فرمانده سپاه ناحیه آرادان گفت: بهره‌برداری از این جاده، تردد کشاورزان را تسهیل می‌کند، هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد.