با وجود کمبود شدید موشک‌های تاماهاوک، آمریکا روند اعتباردهی مجدد به این موشک‌ها را یکسال به تعویق انداخت.



به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبگاه خبری المنار، بر اساس اسناد بودجه‌ای، نیروی دریایی آمریکا با وجود کمبود شدید موشک‌های تاماهاوک، روند اعتباردهی مجدد به این نوع موشک‌های کروز را، بیش از یک سال به تعویق انداخته است.

هونگ کائو، نامزد تصدی وزارت نیروی دریایی آمریکا، در جلسه استماع سنا در ۱۷ نوامبر(۲۶ آبان) اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا به دلیل کمبود مهمات، ناچار شد از موشک‌های تاماهاوک منقضی‌شده برای حمله به ایران استفاده کند.

بر اساس اسناد بودجه‌ای که خبرگزاری «نووستی» آن را دیده است، عمر عملیاتی کلی موشک‌های تاماهاوک ۳۰ سال است و امکان اعتباردهی مجدد آنها پس از ۱۵ سال خدمت وجود دارد.

نیروی دریایی قصد داشت در سال مالی ۲۰۲۴ تعداد ۲۷۴ موشک را نوسازی کند. این سفارش بعداً به ۲۱۸ موشک کاهش یافت و نخستین محموله‌های موشک‌های اعتباردهی‌شده مجدداً ۱۵ ماه به تعویق افتاد و به اوت ۲۰۲۶ (مرداد و شهریور ۱۴۰۵) یعنی پس از آغاز عملیات علیه ایران، موکول شد.

همچنین سفارش اعتباردهی مجدد موشک‌ها برای سال مالی ۲۰۲۵ از ۲۵۲ به ۱۶۴ موشک کاهش یافت و آغاز تحویل‌ها از مه ۲۰۲۶(اردیبهشت ۱۴۰۵) دقیقاً ۱۲ ماه به تعویق افتاد.

با این حال، جدیدترین گزارش بودجه برای کل سال ۲۰۲۶ هیچ تحویلی از این موشک‌های به‌روز شده را نشان نمی‌دهد و انتظار نمی‌رود محموله‌های جدید پیش از مه و سپتامبر ۲۰۲۷(شهریور۱۴۰۵) به‌ترتیب برای نسخه‌های پایه و ضدکشتی برسند.

این تأخیر عمدتاً ناشی از افزایش مدت زمان لازم برای کار‌های نوسازی در کارخانه‌های شرکت «ریتون» است که از ۱۲ ماه به ۳۱ ماه برای نسخه استاندارد و به ۴۰ ماه برای نسخه ضدکشتی افزایش یافته است.

گزارش‌ها روشن نکرده‌اند که آیا این کمبود لجستیکی تأثیر مستقیمی بر اثربخشی حملات در جریان عملیات ایران داشته است یا نه.