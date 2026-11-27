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قسمت یازدهم مجموعه طنز «مرد سه هزار چهره» امشب از شبکه سه سیما پخش میشود و فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» روایتگر زندگی قهرمان پارالمپیک هنگکنگ، عصر امروز روی آنتن شبکه دو سیما میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قسمت یازدهم مجموعه تلویزیونی «مرد سه هزار چهره» به کارگردانی مهران مدیری، تهیهکنندگی جواد فرحانی و نویسندگی امین انتظاری، احمدرضا کاظمی و محمدامین فرشادمهر، جمعه ۶ آذر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این قسمت، حضور اتفاقی شصتچی در تیم مذاکرهکننده، او را درگیر ماجرای بازگرداندن یک اثر تاریخی به ایران میکند و با علنی شدن هویتش برای مأمور امنیتی، داستان وارد مرحله تازهای میشود.
مهران مدیری، زندهیاد غلامرضا نیکخواه، پروین قائممقامی، پژمان بازغی، نصرالله رادش، بهی جدیدی، تینو صالحی، نوشین تبریزی و محمد بحرانی در این مجموعه به ایفای نقش پرداختهاند.
بازپخش این قسمت شنبه در ساعتهای ۰۰:۳۰ بامداد، ۱۰ و ۱۴ خواهد بود.
همچنین فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» داستان زندگی «سو وا وایه»، قهرمان پارالمپیک هنگکنگ را روایت میکند که با وجود فلج مغزی و مشکلات شنوایی، با پشتکار مسیر ورزش حرفهای را پیموده است.
این اثر فراز و نشیبهای فعالیت ورزشی این قهرمان را در چهار دوره پارالمپیک به تصویر میکشد ، این فیلم سینمایی جمعه ۶ آذر ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو سیما پخش میشود.