به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید شادی‌نیا گفت: بامداد امروز جمعه ۶ آذرماه گزارشی مبنی بر انفجار گاز در یک منزل مسکونی واقع در تبریز، کوی شهدا عباسی، به مرکز اورژانس اعلام شد که در آن پنج نفر شامل چهار مرد و یک زن مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس، به بیمارستان سینا منتقل شدند. خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت.