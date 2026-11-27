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سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی از مصدومیت پنج نفر در پی وقوع انفجار گاز در یک منزل مسکونی در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید شادینیا گفت: بامداد امروز جمعه ۶ آذرماه گزارشی مبنی بر انفجار گاز در یک منزل مسکونی واقع در تبریز، کوی شهدا عباسی، به مرکز اورژانس اعلام شد که در آن پنج نفر شامل چهار مرد و یک زن مصدوم شدند.
وی افزود: بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس، به بیمارستان سینا منتقل شدند. خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت.