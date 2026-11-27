بازدید معاون رئیس‌جمهور از ظرفیت‌های گردشگری و آبزی‌پروری بدره در سفر به ایلام

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در ادامه سفر به ایلام وارد بدره شد و ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری این شهرستان، به‌ویژه منطقه «کافرین» و طرح پرورش ماهی در قفس را بررسی کرد.