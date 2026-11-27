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عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در ادامه سفر به ایلام وارد بدره شد و ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری این شهرستان، بهویژه منطقه «کافرین» و طرح پرورش ماهی در قفس را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بررسی ظرفیتهای اقتصادی، تولیدی و گردشگری شهرستان بدره از برنامههای معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در شهرستان بدره است.
براساس برنامهریزیهای انجامشده؛ بازدید از طرح کلان پرورش ماهی در قفس و همچنین بررسی ظرفیتها و زیرساختهای حوزه گردشگری در منطقه نمونه گردشگری «کافرین»؛ از جمله برنامههای اصلی حسینزاده در این شهرستان بهشمار میرود.
شهرستان بدره با برخورداری از منابع آبی ارزشمند و جاذبههای کمنظیر طبیعی و تاریخی؛ یکی از قطبهای مهم آبزیپروری و گردشگری استان ایلام محسوب میشود.